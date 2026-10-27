Yamal lập kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt giải 'Cậu bé Vàng'

Tài năng 19 tuổi của Barca là một trong những gương mặt đầu tiên được xướng tên tại nhà hát London Palladium, London (Anh), rạng sáng 27/10 (giờ Hà Nội). Cựu tiền đạo Andriy Shevchenko trực tiếp trao giải thưởng cho ngôi sao tuyển Tây Ban Nha.

Với chiến thắng này, Lamine Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành liên tiếp 3 giải 'Cậu bé Vàng', lần lượt vào các năm 2024, 2025 và 2026. Danh hiệu này được trao cho cầu thủ nam dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới.

Lamine Yamal lần thứ 3 liên tiếp đoạt giải Kopa dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Thành tích của tiền đạo Barca không gây bất ngờ, sau mùa giải 2025-2026 đầy thành công. Theo thống kê trên trang Quả bóng Vàng, Yamal ghi 25 bàn và có 20 pha kiến tạo sau 57 trận, đồng thời góp công giúp Barca vô địch La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha.

Với 16 pha lập công, cá nhân Yamal cũng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa 2025-2026.

Ở cấp đội tuyển, tài năng trưởng thành từ lò La Masia còn cùng Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026.

Dù vậy, giải Kopa chưa phải đích đến cuối cùng của ngôi sao Barca. Khi được hỏi có muốn giành danh hiệu cao quý hơn, Yamal khẳng định: "Tôi muốn tất cả các danh hiệu".

Tài năng người Tây Ban Nha vẫn còn cơ hội nhận Quả bóng vàng nam 2026, nơi anh cạnh tranh với những ứng viên nặng ký như tiền đạo Harry Kane và Kylian Mbappe.

Nếu chiến thắng, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành giải thưởng cá nhân danh giá này.