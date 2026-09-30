Yamal lập cú đúp trước lễ trao Quả bóng Vàng 2026

Màn trình diễn tại Sevilla (Tây Ban Nha) nối dài phong độ ấn tượng của ngôi sao 19 tuổi trong giai đoạn chờ công bố Quả bóng Vàng 2026. Qua 2 trận gần nhất cho tuyển Tây Ban Nha, anh ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo, góp phần giúp nhà đương kim vô địch World Cup toàn thắng.

“Cậu ấy rất hào phóng, luôn đặt tài năng cá nhân vào phục vụ tập thể”, HLV Luis de la Fuente nhận xét sau trận. Đánh giá ấy được thể hiện rõ trong cách Yamal vừa trực tiếp ghi bàn, vừa giúp đồng đội tạo khác biệt trước Croatia.

Ngay phút 2, cầu thủ của Barcelona đã kết thúc chuỗi phối hợp liên tục của Tây Ban Nha bằng cú dứt điểm đánh bại thủ môn Dominik Livakovic. Đội chủ nhà luân chuyển bóng từ cánh trái sang phải, đưa Yamal vào vị trí thuận lợi để khai thông thế bế tắc khi đối thủ chưa kịp ổn định đội hình.

Croatia tìm được bàn gỡ 1-1, nhưng chỉ giữ thế cân bằng trong 3 phút. Lần này, Yamal phối hợp đá phạt góc ngắn rồi tạt bằng chân phải, giúp hậu vệ Marc Pubill đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 31.

Ảnh hưởng của ngôi sao 19 tuổi tiếp tục được thể hiện sau giờ nghỉ, khi Croatia vẫn cố gắng tìm đường trở lại trận đấu. Phút 63, anh thoát xuống nhận đường chọc khe rồi dứt điểm từ góc hẹp, hoàn tất cú đúp và nới cách biệt lên 3-1.

Tiền đạo Nico Williams ghi bàn còn lại ở cuối trận, ấn định chiến thắng 4-1. Tây Ban Nha nhờ đó giành trọn 6 điểm sau 2 lượt đầu bảng A3, tiếp nối trận thắng tuyển Anh bằng một màn trình diễn thuyết phục trên sân nhà.

Tiền đạo Lamine Yamal ghi 2 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước Croatia. Ảnh: AP.

Với tài năng trẻ Yamal, điểm nổi bật nằm ở khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng khi mở tỷ số, kiến tạo khi đội nhà vừa bị gỡ hòa rồi ghi bàn giúp Tây Ban Nha tạo khoảng cách an toàn. Anh được thay ra ở phút 68, khi đã góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng đầu tiên.

Phong độ ấy khiến tên tuổi Yamal tiếp tục được chú ý trước lễ trao Quả bóng Vàng 2026. Sau vị trí thứ 2 ở cuộc bầu chọn năm trước, tiền đạo Barcelona tiếp tục có tên trong danh sách đề cử năm nay.

Việc bỏ phiếu đã khép lại, nên màn trình diễn trước Croatia không đồng nghĩa với việc kết quả bình chọn sẽ thay đổi.

Chủ nhân Quả bóng vàng 2026 sẽ xướng tên tại công bố ngày 26/10 ở London, Anh.