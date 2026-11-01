Yamal lăng xê một xu hướng sau Quả bóng Vàng 2026

Những bông hoa vải khổng lồ có màn trở lại đáng chú ý trong thời trang. Tại lễ trao giải Quả bóng vàng năm 2026, cầu thủ Lamine Yamal xuất hiện trong bộ suit Chanel màu đen. Anh tạo điểm nhấn bằng chiếc trâm hoa trà màu hồng cỡ lớn trên ve áo.

Phụ kiện nổi bật giữa tổng thể trang phục tối giản, cho thấy một chi tiết trang trí có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo. Trước đó, diễn viên Natalie Portman cũng xuất hiện trên trang bìa Harper’s Bazaar với bông hoa tương tự, được gắn trên váy Dior.

Lamine Yamal mang bông hoa lớn lên sân khấu Quả bóng Vàng 2026, tạo thành một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ. Ảnh: Reuters.

Nhà thiết kế Phoebe Philo đưa vào bộ sưu tập của mình mẫu hoa giả bằng organza lụa, có kích thước lớn, đặt trên vai người mẫu như một chú chim đậu. Sản phẩm được bán với giá 1.350 USD.

Sự xuất hiện của những bông hoa ngoại cỡ tại các sự kiện và trong bộ sưu tập thời trang cho thấy phụ kiện này không còn là chi tiết trang trí thoáng qua. Chúng trở thành tâm điểm của trang phục, tạo hiệu ứng thị giác mạnh, The New York Times đưa tin.

Xu hướng từ những năm 2000

Theo Vogue, trong các bộ sưu tập Thu 2025, xu hướng trâm cài được làm mới với nhiều hình thức khác nhau. Tại Alaïa, chi tiết hoa đen ngoại cỡ xuất hiện dưới dạng vòng cổ, trong khi các nhà mốt khác khai thác trâm kim loại và những thiết kế mang tính trang trí. Trâm cài vốn gắn với phong cách cổ điển, nay được sử dụng như một điểm nhấn có chủ đích, đủ sức định hình tinh thần của cả bộ trang phục.

Carrie Bradshaw lăng xê chi tiết hoa cỡ đại trong những mùa đầu của series Sex and the City. Ảnh: James Devaney.

Sự trở lại của hoa giả khổng lồ cũng gợi nhắc hình ảnh Carrie Bradshaw trong những mùa đầu của series Sex and the City. Nhân vật do Sarah Jessica Parker thủ vai từng biến những bông hoa vải lớn thành một dấu ấn thời trang hồi đầu những năm 2000. Sau thời gian gắn với phong cách hoài cổ, phụ kiện này được khai thác theo hướng mới, nổi bật, vui nhộn và có phần cường điệu.

Một lý do khiến hoa ngoại cỡ hấp dẫn là khả năng tạo ra vẻ ngoài khác biệt. Trên nền một chiếc váy đen hoặc bộ suit đơn sắc, bông hoa lớn có thể trở thành chi tiết thu hút ánh nhìn đầu tiên. Thay vì tạo nên một tổng thể hoàn hảo theo công thức, người mặc có thể sử dụng phụ kiện để thể hiện sự hài hước, phóng khoáng hoặc tinh thần thử nghiệm.

Tuy nhiên, kiểu phụ kiện này cũng đòi hỏi sự cân nhắc về tỷ lệ. Một bông hoa quá lớn có thể lấn át trang phục. Song, nếu được đặt đúng vị trí, nó tạo ra sự tương phản thú vị giữa phom dáng cơ bản và chi tiết giàu tính biểu cảm.

Sức hút của hoa giả ngoại cỡ còn nằm ở tính linh hoạt. Người mặc không nhất thiết phải đầu tư một bộ trang phục mới để bắt kịp xu hướng. Một chiếc váy đen đơn giản, sơ mi trắng hoặc blazer có thể trở nên nổi bật hơn khi được gắn thêm bông hoa lớn.

Không chỉ thuộc về thời trang cao cấp

Theo The New York Times, thị trường cũng có nhiều lựa chọn ngoài thiết kế xa xỉ. M&S Schmalberg, cơ sở sản xuất hoa vải lâu đời tại New York, cung cấp những mẫu hoa với nhiều chất liệu và kích cỡ. Một bông hồng đỏ cỡ lớn có giá khoảng 150 USD, trong khi mẫu hoa bằng vải tuyn lớn có giá khoảng 250 USD. Những thiết kế nhỏ hơn được bán với giá khoảng 50 USD.

Khách hàng có thể lựa chọn loại hoa phù hợp, sau đó yêu cầu gắn ghim hoặc nam châm vào mặt sau để sử dụng như phụ kiện. Các chất liệu tương đối đa dạng, bao gồm organza, lụa, vải tweed và cashmere. Tất cả tạo ra nhiều sắc thái khác nhau, từ mềm mại, lãng mạn đến phá cách.

Trâm cài hình bông hoa lớn màu xanh lam nhạt của Phoebe Philo (trái) và những bông hoa bằng vải tại cửa hàng M&S Schmalberg ở Manhattan (phải). Ảnh: Phoebe Philo.

Không chỉ xuất hiện trong các bộ sưu tập hay trên thảm đỏ, hoa vải cỡ lớn còn phù hợp với những dịp cần trang phục chỉn chu. Một bông hoa đỏ trên váy đen có thể tạo điểm nhấn cho tiệc tối, hoa trắng hoặc hồng nhạt mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn cho những bộ đồ đơn sắc.

Theo ELLE, từ một chi tiết từng gắn với thời trang đầu những năm 2000, hoa giả khổng lồ được tái định nghĩa như biểu tượng của sự ngẫu hứng. Trong bối cảnh nhiều thiết kế tối giản dễ tạo cảm giác an toàn, một bông hoa có kích thước vượt trội đem lại chút hài hước và kịch tính cho diện mạo.

Xu hướng này không nhất thiết đòi hỏi người mặc phải theo đuổi phong cách cầu kỳ. Đôi khi, một món phụ kiện nổi bật cũng có thể khiến bộ trang phục quen thuộc trở nên đáng nhớ.