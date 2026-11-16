Yamal gọi Anderson là 'đồ ngốc' sau pha kéo ngã

Tình huống Anderson phạm lỗi với Yamal.

“Tonto, tonto” (đồ ngốc, đồ ngốc), Lamine Yamal nói với Elliot Anderson ngay sau khi đứng dậy, theo Marca. Tiền đạo của Barcelona còn giục đối thủ rời sân để Tây Ban Nha sớm thực hiện quả phạt đền. Khi ấy, đội chủ nhà đang bị dẫn 0-3 ở sân Metropolitano.

Phút 63, Yamal cướp bóng từ chân Jarell Quansah rồi xộc vào vùng cấm. Khi anh chuẩn bị đối mặt với thủ môn James Trafford, Anderson đuổi kịp và kéo ngã anh từ phía sau. Trọng tài cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ trực tiếp với Anderson vì ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Trước pha bóng ấy, Harry Kane, Ezri Konsa và Ben White lần lượt ghi bàn, giúp tuyển Anh dẫn 3-0 chỉ sau 57 phút. Tấm thẻ đỏ mở đường cho Tây Ban Nha trở lại trận đấu. Mikel Oyarzabal sút phạt đền rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 65. Mười phút sau, Yamal căng ngang cho Nico Williams ghi bàn thứ hai.

Trong thế hơn người, Tây Ban Nha dồn ép ở cuối trận, nhưng Trafford lần lượt cản các cú dứt điểm của Fermín López và Oyarzabal. Chiến thắng 3-2 đưa thầy trò Thomas Tuchel lên đầu bảng A3 UEFA Nations League, đồng thời chấm dứt chuỗi 43 trận không thua trong 90 phút của Tây Ban Nha.