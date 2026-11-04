Yamal đi vào lịch sử, Barcelona hạ gục Aston Villa ở Champions League

Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 giúp Yamal đi vào lịch sử Champions League. Tận dụng đường chuyền hỏng của tiền vệ Joao Gomes bên phía Aston Villa, tài năng 19 tuổi cướp bóng rồi dứt điểm hiểm hóc, đưa Barcelona vượt lên tại Camp Nou.

Đây là bàn thắng thứ 14 của Yamal ở Champions League trước tuổi 20, giúp anh chính thức vượt kỷ lục 13 bàn do tiền đạo Kylian Mbappe thiết lập. Đáng chú ý, ngôi sao người Tây Ban Nha mới san bằng thành tích ấy ở lượt trận trước, khi Barcelona thua PSG 2-4.

Không chỉ giữ kỷ lục ghi bàn, Yamal còn có 13 pha kiến tạo tại Champions League trước tuổi 20, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu ở cùng độ tuổi. Thành tích càng ấn tượng khi chân sút Barcelona vẫn còn gần 8 tháng trước khi bước sang tuổi 20.

Tiền đạo Lamine Yamal ăn mừng trong trận Barcelona thắng Aston Villa 3-0 tại Champions League. Ảnh: Shutterstock.

Pha lập công của Yamal cũng tạo bước ngoặt quan trọng trước đối thủ đang có phong độ ấn tượng. Aston Villa bước vào trận đấu với thành tích toàn thắng cả 3 lượt đầu vòng phân hạng, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Dù bị dẫn sớm, đội bóng của HLV Unai Emery vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công. Ngược lại, Barcelona càng chơi càng sắc bén, đặc biệt khi tiền đạo Raphinha bắt đầu lên tiếng trong hiệp hai.

Chân sút người Brazil ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 12 phút, lần lượt từ pha phối hợp với tiền vệ Fermin Lopez và đường kiến tạo của hậu vệ Joao Cancelo. Cú đúp giúp đội chủ sân Camp Nou khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 3-0.

Đáng chú ý, Raphinha nâng thành tích lên 23 bàn tại Champions League trong màu áo Barcelona, ngang bằng Robert Lewandowski. Trong lịch sử CLB tại giải đấu này, chỉ Lionel Messi (120 bàn) và Luis Suarez (25 bàn) có thành tích tốt hơn.

Phong độ của tiền đạo 29 tuổi cũng rất đáng nể khi anh đã ghi 19 bàn sau 13 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công của HLV Hansi Flick.

Không chỉ bùng nổ trong tấn công, Barcelona còn chấm dứt chuỗi 18 trận liên tiếp không giữ sạch lưới tại Champions League. Hàng thủ đội bóng xứ Catalan đứng vững trước những nỗ lực của Aston Villa, trong đó có tình huống tiền vệ Leon Goretzka đánh đầu dội cột dọc.

Chiến thắng giúp Barcelona có 9 điểm sau 4 lượt trận, bằng Aston Villa nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Kết quả cũng giúp thầy trò HLV Flick trở lại cuộc đua giành vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu vòng phân hạng, qua đó đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Với Aston Villa, thất bại tại Camp Nou không chỉ chấm dứt mạch toàn thắng mà còn cho thấy thử thách lớn hơn đang chờ đợi đội bóng của HLV Emery trong hành trình cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu Âu.