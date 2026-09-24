Yamal chỉ ra lý do Messi vẫn sáng cửa đua Quả bóng vàng 2026

Trong cuộc phỏng vấn với L'Equipe, Lamine Yamal được hỏi về những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo Barca từng gây chú ý khi khẳng định anh và Kylian Mbappe là hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về Lionel Messi, Rodri và những đối thủ khác, Yamal đưa ra góc nhìn cởi mở hơn. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha cho rằng mỗi ứng viên đều có những lý do riêng để được nhắc tới trong cuộc đua danh hiệu cá nhân danh giá này.

Yamal bất ngờ tỏ ra lạc quan về cơ hội Messi giành Quả bóng vàng 2026 (Ảnh: AP)

"Họ đều là những cầu thủ đáng kinh ngạc. Tôi không bất ngờ khi tất cả đều có mặt trong cuộc đua, bởi mỗi người đều có những lý do riêng để được nhắc tới", Yamal chia sẻ.

Trong số những đối thủ được đề cập, Messi nhận được sự chú ý đặc biệt từ Yamal. Theo tiền đạo Barca, màn trình diễn của siêu sao Argentina tại World Cup 2026 là một trong những cơ sở quan trọng để Messi tiếp tục được xem xét cho Quả bóng vàng.

"Messi được nhắc tới bởi anh ấy đã có một kỳ World Cup tuyệt vời. Những người khác cũng có những lập luận riêng", Yamal nói.

Bên cạnh đàn anh Messi, Yamal cùng dành sự tôn trọng đặc biệt cho đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha - Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha là đồng đội của Yamal ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia và sở hữu bảng thành tích đủ để góp mặt trong cuộc đua.

"Chúng ta phải tôn trọng quan điểm của mọi người. Nếu ai đó nói Messi xứng đáng hay Rodri xứng đáng, điều đó hoàn toàn đáng được tôn trọng. Họ đâu có nói điều gì vô lý", Yamal cho biết.

Đáng chú ý, Yamal từng đánh giá Messi là cầu thủ hay nhất tại World Cup 2026, trong khi Rodri mới là người chính thức nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Nếu trước đây Yamal từng thu hẹp cuộc đua vào hai cái tên là bản thân và Mbappe, thì phát biểu mới nhất cho thấy tiền đạo Barca đã nhìn nhận rộng hơn về những đối thủ có thể cạnh tranh danh hiệu. Messi và Rodri, theo Yamal, đều có những cơ sở riêng để được đánh giá cao.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý khi quy tụ những ngôi sao thuộc nhiều thế hệ khác nhau, tạo nên một trong những màn đua tranh khó lường nhất lịch sử.