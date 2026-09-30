Yamal bùng nổ, Tây Ban Nha hạ gục Croatia 4-1

Yamal thể hiện đẳng cấp trước Croatia. Ảnh: EPA.

SVĐ Ramon Sanchez Pizjuan chứng kiến màn trình diễn thượng hạng của Tây Ban Nha. La Roja đè bẹp Croatia với tỷ số 4-1 tại bảng C UEFA Nations League A nhờ phong độ chói sáng từ Lamine Yamal.

Đội chủ nhà bước vào cuộc đón tiếp Croatia với sự tự tin cao độ sau chuỗi phong độ thăng hoa kéo dài suốt nhiều tháng qua. Ngay cả khi HLV Luis de la Fuente xoay tua tới năm vị trí so với trận thắng tuyển Anh, sức mạnh của La Roja hoàn toàn vượt trội.

Trận đấu nhanh chóng bùng nổ ngay từ giây thứ 70 khi các cầu thủ chủ nhà thực hiện chuỗi phối hợp ăn ý xé toang hành lang cánh của đối phương. Alex Baena chuyền bóng tinh tế, Fermin Lopez nhả bóng thông minh, tạo điều kiện cho Lamine Yamal băng vào đặt lòng hiểm hóc mở tỷ số. 1-0 cho Tây Ban Nha.

Bàn thua sớm khiến Croatia choáng váng và phải lùi sâu về phần sân nhà. Dẫu vậy, Croatia bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 28 nhờ đẳng cấp của cựu binh Ivan Perisic với quả tạt chuẩn xác từng milimet. Tiền đạo cao lớn Dion Beljo chọn vị trí khôn ngoan giữa cặp trung vệ Pau Cubarsi và Dean Huijsen để đánh đầu cận thành hạ gục Unai Simon. Tỷ số là 1-1.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang của Croatia nhanh chóng bị dập tắt chỉ 3 phút sau đó. Yamal tung quả treo bóng như đặt để hậu vệ Marc Pubill bật cao đánh đầu tung nóc lưới Dominik Livakovic, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.

Thế trận trong phần còn lại của hiệp một hoàn toàn thuộc về La Roja với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%. Fermin Lopez liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và một lần đưa bóng dội cột dọc đáng tiếc. Trong khi đó, các đợt lên bóng của đội khách bế tắc trước khả năng đánh chặn ấn tượng của Martin Zubimendi.

Nico Williams ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho La Roja. Ảnh: EPA.

Bước sang hiệp hai, HLV Slaven Bilic nỗ lực gia cố tuyến giữa nhưng không thể làm giảm nhịp độ tấn công vũ bão từ đối thủ. Phút 63, nhạc trưởng Pedri vào sân đã tỏa sáng với đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Croatia. Bằng pha xử lý cá nhân, Yamal thoát xuống rồi dứt điểm ở góc cực hẹp khiến thủ thành Livakovic phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. 3-1 cho Tây Ban Nha.

Phút 89, Nico Williams xé gió thoát xuống ở cánh trái, ghi bàn ấn định thắng lợi tưng bừng 4-1 cho La Roja sau đường kiến tạo của Mikel Merino.

Với 18 lần góp dấu giày vào bàn thắng sau 10 trận cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia mùa này, Lamine Yamal đang khẳng định tư thế của ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Thầy trò HLV De la Fuente tiếp tục duy trì mạch bất bại kéo dài từ tháng 3/2024 và chứng minh họ là tập thể không thể bị đánh bại vào thời điểm hiện tại. Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha chiếm ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối, Croatia xếp thứ 3. Đối thủ tiếp theo của La Roja là CH Séc, màn đọ sức diễn ra vào ngày 4 tháng 10.

Kết quả chung cuộc: Tây Ban Nha 4 - 1 Croatia

Cầu thủ ghi bàn:

Tây Ban Nha: Lamine Yamal (2', 63'), Marc Pubill (31'), Nico Williams (89')

Croatia: Dion Drena Beljo (28')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.