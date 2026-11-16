Yamal bị tẩy chay ở Trung Quốc, La Liga gửi thư minh oan

Theo Thời báo Hoàn Cầu (Trung QuốC), ban tổ chức giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) có phản hồi về những cáo buộc Lamine Yamal (cầu thủ của Barcelona) kỳ thị chủng tộc đối với người châu Á trên mạng xã hội. Thông tin được gửi bằng văn bản về Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) chiều 16/11.

Sáng cùng ngày, tiền đạo Barcelona trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội của đất nước tỷ dân. Cầu thủ người Tây Ban Nha bị cáo buộc chia sẻ lại một đoạn video chứa nội dung phân biệt chủng tộc, xúc phạm người châu Á, trong đó có người Trung Quốc, trên tài khoản Instagram cá nhân.

Lamine Yamal vướng vào cáo buộc phân biệt chủng tộc.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Một bộ phận người dùng Trung Quốc yêu cầu Yamal công khai xin lỗi, trong khi những người khác kêu gọi các thương hiệu đang hợp tác với cầu thủ này xem xét chấm dứt hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, La Liga khẳng định hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo, không phải nội dung được đăng tải từ tài khoản Instagram chính thức của Yamal.

“Hình ảnh đang được chia sẻ trên Douyin là ảnh chụp màn hình giả mạo, được tạo ra nhằm khiến người xem tin rằng đây là bài đăng từ tài khoản Instagram chính thức của Yamal”, La Liga nêu rõ trong văn bản phản hồi gửi Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Ban tổ chức giải vô địch Tây Ban Nha cũng tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc và kỳ thị, đồng thời mạnh mẽ lên án việc phát tán thông tin sai lệch nhằm gây tổn hại đến danh dự của người khác.

La Liga cho biết đã mở cuộc điều tra đối với các tài khoản phát tán thông tin giả mạo liên quan đến Yamal.

Trước khi vướng vào những cáo buộc trên mạng xã hội, ngôi sao Barcelona từng có dịp trực tiếp giao lưu với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên vào tháng 7/2025, Yamal tham dự vòng chung kết Giải bóng đá học sinh trung học Trung Quốc tại Thượng Hải. Tại đây, anh theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu và giao lưu với người hâm mộ địa phương.