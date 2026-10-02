Yamaha YZF-R9 2027 ra mắt, giá hơn 250 triệu đồng

Mẫu sportbike mới được phân phối từ ngày 30/9 thông qua hệ thống Yamaha Motorcycle Sports Plaza (YSP) tại Nhật Bản, với một số màu sơn mới cho năm sản xuất tiếp theo. Trong khi thiết kế màu sắc được cập nhật, hệ thống động cơ, khung gầm và các trang bị công nghệ trên Yamaha YZF-R9 2027 về cơ bản vẫn được giữ nguyên so với phiên bản hiện tại.

Yamaha YZF-R9 2027.

Yamaha YZF-R9 2027 được bổ sung hai màu mới gồm xanh tím đậm ánh kim c và đen ánh kim x. Một lựa chọn khác mang tên xanh tím đậm mờ ánh kim 1 dự kiến được Yamaha giới thiệu vào tháng 1/2027. Việc bổ sung màu sắc giúp mẫu sportbike thuộc dòng R có thêm lựa chọn cá nhân hóa, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của YZF-R9 với thân xe khí động học và những đường nét sắc sảo.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha YZF-R9 2027 là động cơ CP3 3 xi lanh, DOHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 888cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút. Đây là nền tảng động cơ tương tự hệ thống được sử dụng trên Yamaha MT-09 nhưng YZF-R9 được phát triển với cấu hình khung gầm, tư thế lái và hệ thống khí động học riêng nhằm hướng tới khả năng vận hành thể thao ở cấp độ cao hơn.

Yamaha YZF-R9 2027 sử dụng khung nhôm kết hợp hệ thống treo KYB, trong khi hệ thống phanh phía trước được trang bị kẹp phanh Brembo cùng đĩa phanh đường kính 320 mm. Toàn bộ phần thân xe được thiết kế với các chi tiết khí động học, bao gồm hệ thống cánh gió tạo lực ép xuống mặt đường khi xe vận hành ở tốc độ cao. Thiết kế này không chỉ giúp tăng độ ổn định mà còn tạo nên diện mạo đặc trưng của dòng Yamaha YZF-R, nhấn mạnh định hướng sportbike của mẫu xe.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Yamaha YZF-R9 là hệ thống điện tử hỗ trợ người lái tương đối toàn diện. Xe sử dụng cảm biến quán tính 6 trục IMU làm trung tâm điều khiển nhiều hệ thống hỗ trợ vận hành. Thông qua hệ thống Yamaha Ride Control (YRC), người lái có thể thiết lập đặc tính hoạt động của động cơ, kiểm soát lực kéo, kiểm soát trượt, kiểm soát nâng bánh và nhiều chức năng điện tử khác. Chế độ Track được phát triển riêng cho điều kiện chạy đường đua, cho phép người lái điều chỉnh xe theo phong cách vận hành và điều kiện của từng trường đua.

Hệ thống thông tin trên Yamaha YZF-R9 2027 được hiển thị thông qua màn hình TFT màu 5 inch. Màn hình này có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua nền tảng Y-Connect của Yamaha, cung cấp thêm các chức năng liên quan đến thông tin và dữ liệu vận hành. Bên cạnh đó, ứng dụng Y-TRAC Rev có khả năng ghi nhận và phân tích dữ liệu lái xe cũng như dữ liệu từ đường đua, qua đó hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình vận hành và cải thiện kỹ năng chạy xe.

Tư thế lái của Yamaha YZF-R9 cũng được thiết kế nhằm cân bằng giữa khả năng vận hành thể thao trên đường đua và nhu cầu sử dụng trên những hành trình dài. Vị trí yên xe và gác chân được bố trí theo hướng phục vụ tư thế lái đặc trưng của một mẫu sportbike, nhưng không quá cực đoan. Yên xe tương đối hẹp cũng giúp người lái dễ dàng chống chân và kiểm soát xe ở tốc độ thấp, một yếu tố có ý nghĩa khi sử dụng YZF-R9 trong điều kiện giao thông đô thị.