Yamaha YZF-R9 2027 ra mắt, giá 255 tiệu đồng

Ở phiên bản vừa trình làng, YZF-R9 2027 không có sự thay đổi đáng kể so với bản đang bán ra trên thị trường ngoại trừ việc cập nhật màu sắc mới. Xe có thêm ba lựa chọn màu gồm Black Metallic X, Matte Dark Purpleish Blue Metallic 1 và Deep Purplish Blue Metallic C giúp khách hàng có thêm các lựa chọn phù hợp sở thích.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ CP3 ba xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 4 van mỗi xi-lanh, dung tích 888 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 120 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút. Yamaha cho biết động cơ được hiệu chỉnh từ nền tảng MT-09 để phù hợp với YZF-R9, bao gồm hệ thống nạp, bản đồ động cơ và phản hồi bướm ga.

YZF-R9 2027 sử dụng khung nhôm Gravity-Cast, kết hợp động cơ CP3, với trọng lượng vận hành khoảng 195 kg. Xe có chiều cao yên 830 mm và bình nhiên liệu dung tích 14 lít. Về khí động học, phần đầu xe được thiết kế với cửa hút gió hình chữ M và hệ thống Winglet tích hợp trên dàn áo. Yamaha cho biết thiết kế này được phát triển nhằm cải thiện độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao và hạn chế hiện tượng nâng bánh trước.

Hệ thống phanh trước gồm đĩa đôi 320 mm kết hợp cùm phanh Brembo Stylema Monoblock. Phía trước sử dụng phuộc hành trình ngược của KYB có thể điều chỉnh độ nén lò xo ban đầu, độ nén giảm chấn và độ hồi giảm chấn. Phía sau, xe sử dụng giảm xóc đơn của KYB cùng khả năng điều chỉnh linh hoạt.

Hệ thống điện tử của YZF-R9 2027 hoạt động thông qua IMU 6 trục, tích hợp Traction Control, Slide Control, Lift Control, Brake Control và Engine Brake Management. Người lái có thể thiết lập đặc tính truyền công suất và mức độ can thiệp của các hệ thống hỗ trợ thông qua Yamaha Ride Control (YRC).

Xe cũng được trang bị Quickshifter thế hệ thứ ba, hỗ trợ sang số lên và xuống mà không cần bóp côn trong nhiều điều kiện vận hành. Bảng đồng hồ sử dụng màn hình TFT màu 5 inch, có Track Mode dành cho đường đua, hỗ trợ Lap Timer và các dữ liệu vận hành. YZF-R9 đồng thời hỗ trợ kết nối smartphone, hệ thống Y-TRAC Rev để ghi và phân tích dữ liệu lái xe, cùng cổng sạc USB-C.

Tại Nhật Bản, Yamaha YZF-R9 2027 có giá bán 1.540.000 yên - khoảng gần 255 triệu đồng.