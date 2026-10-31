Yamaha YZF-R9 2027 chốt giá hơn 430 triệu đồng

Mẫu môtô thể thao này được định vị là sản phẩm cao cấp nhất trong dòng R-Series của Yamaha tại Malaysia, bên cạnh những cái tên quen thuộc như YZF-R3, R7 và R15. Xe sẽ được phân phối thông qua hệ thống đại lý ủy quyền Yamaha BLU Universe trên toàn quốc, với duy nhất tùy chọn màu sơn Icon Blue.

Yamaha YZF-R9 2027.

Việc đưa YZF-R9 về Malaysia đánh dấu sự bổ sung đáng chú ý cho phân khúc môtô thể thao hạng trung, nơi mẫu xe này kết hợp động cơ 3 xi lanh dung tích lớn với hàng loạt công nghệ hỗ trợ vận hành lấy cảm hứng từ đường đua.

Yamaha YZF-R9 2027 sử dụng động cơ Crossplane 3 xi lanh thẳng hàng, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 890 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng xích.

Đồng thời, Yamaha YZF-R9 2027 còn được trang bị hệ thống sang số nhanh với hai chế độ hoạt động, cho phép người lái tùy chỉnh cách sang số lên và xuống tùy theo điều kiện vận hành. Chế độ 1 hỗ trợ sang số lên khi tăng tốc và sang số xuống khi giảm tốc, trong khi Chế độ 2 đảo ngược cách vận hành này, hướng đến những tình huống vào cua đặc thù trên đường đua.

Động cơ được đặt trong bộ khung Deltabox bằng nhôm có trọng lượng chỉ 9,7 kg. Theo Yamaha, đây là bộ khung nhôm nhẹ nhất hãng từng sử dụng trên một mẫu môtô thể thao phân khối lớn. Kết cấu đúc trọng lực được phát triển nhằm tạo sự cân bằng giữa độ cứng và độ linh hoạt, qua đó cải thiện khả năng kiểm soát cũng như độ ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Hệ thống treo của Yamaha YZF-R9 2027 gồm phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 43 mm có khả năng điều chỉnh toàn diện và giảm xóc KYB phía sau. Ở hệ thống phanh, YZF-R9 sử dụng kẹp phanh Brembo Stylema monoblock ở bánh trước, hướng đến khả năng kiểm soát lực phanh chính xác trong điều kiện vận hành thể thao.

Bên cạnh động cơ và khung gầm, Yamaha cũng chú trọng tối ưu khí động học cho YZF-R9 2027. Xe được trang bị các cánh gió nhỏ ở phần đầu, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua MotoGP và phát triển thông qua quá trình thử nghiệm trong hầm gió. Thiết kế này tạo thêm lực ép xuống, hạn chế lực nâng ở bánh trước và cải thiện độ ổn định khi tăng tốc hoặc di chuyển ở tốc độ cao.

Hệ thống điện tử trên Yamaha YZF-R9 được quản lý bởi bộ đo lường quán tính IMU 6 trục, cung cấp dữ liệu về chuyển động và góc nghiêng của xe để điều chỉnh các hệ thống hỗ trợ người lái. Những công nghệ đáng chú ý bao gồm kiểm soát lực kéo nhạy theo góc nghiêng, kiểm soát trượt, kiểm soát nâng bánh trước và kiểm soát phanh. Thông qua hệ thống Yamaha Ride Control, người lái có thể tùy chỉnh các thiết lập điện tử theo sở thích và điều kiện vận hành. Xe cũng tích hợp chức năng hỗ trợ khởi động, giúp cải thiện khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên.

YZF-R9 hỗ trợ ứng dụng Y-TRAC Rev trên điện thoại thông minh, hoạt động cùng nền tảng Yamaha Y-Connect. Hệ thống này cung cấp các tính năng như đo thời gian vòng đua, phân tích dữ liệu vận hành và lưu trữ nhật ký hành trình, phục vụ cả nhu cầu sử dụng trên đường phố lẫn đường đua. Đáng chú ý, chức năng bảng điều khiển ảo còn cho phép các thành viên trong nhóm gửi hướng dẫn trực tiếp đến màn hình hiển thị của xe, hỗ trợ việc phối hợp giữa người lái và đội ngũ kỹ thuật trong quá trình chạy thử hoặc thi đấu.

Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT màu kích thước 5 inch, với bốn giao diện khác nhau để người lái lựa chọn. Trong đó, chế độ Đường đua chuyên dụng được tích hợp chức năng đếm vòng, phù hợp với những người thường xuyên đưa xe vào trường đua. Màn hình cũng hiển thị các dữ liệu cần thiết như mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát và vị trí cấp số.

- Video cận cảnh Yamaha YZF-R9 2027. Nguồn: iMotorsports Inc.