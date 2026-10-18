Yamaha XSR900 2027 lột xác với màu trắng Neon cực nổi bật

Điểm mới đáng chú ý nhất trên XSR900 2027 là việc bổ sung màu sơn Neon White, kết hợp nền trắng với các họa tiết xanh dương trên bình xăng và ốp hông, điểm xuyết những chi tiết màu hồng cùng bộ khung màu bạc. Cách phối màu tương phản này tái hiện tinh thần thiết kế đặc trưng của Yamaha trong thập niên 1990, gợi nhớ đến mẫu YZF750R ra mắt năm 1993.

YZF750R từng là mẫu xe thể thao được phát triển phục vụ mục tiêu homologation, tức đáp ứng các yêu cầu chứng nhận để tham gia những giải đua dành cho xe có nguồn gốc từ xe thương mại. Ngoài màu Neon White, XSR900 2027 cũng vẫn duy trì các màu sắc khác nhằm đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng.

Về thiết kế, XSR900 2027 tiếp tục duy trì ngôn ngữ retro, chiếc xe vẫn có tạo hình thể thao và sử dụng nền tảng cơ khí của Yamaha MT-09. Sự kết hợp này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích ngoại hình gợi nhớ những mẫu mô tô trong quá khứ nhưng vẫn muốn có hiệu năng vận hành và công nghệ của một chiếc xe hiện đại.

Về sức mạnh, xe tiếp tục sử dụng động cơ Crossplane CP3, dung tích 890 cc, làm mát bằng dung dịch, cấu hình 3 xi-lanh thẳng hàng và hệ thống phối khí DOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 119 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 93 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp.

Bên cạnh đó, xe vẫn được tích hợp nhiều chế độ lái, hệ thống sang số nhanh Quickshifter và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Hiện tại, Yamaha chưa công bố giá bán của XSR900 2027.