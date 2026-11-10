Yamaha XSR155 2026 có gì mới mà khiến dân mê mô tô chú ý?

Về thiết kế, Yamaha XSR155 tiếp tục duy trì ngôn ngữ Sport Heritage đặc trưng của gia đình XSR, kết hợp những đường nét cổ điển với phong cách Neo Retro hiện đại. Mẫu xe hướng đến những người yêu thích diện mạo hoài cổ nhưng vẫn mong muốn sở hữu một chiếc mô tô có khả năng vận hành linh hoạt và mang đậm chất thể thao.

Cung cấp sức mạnh cho XSR155 ABS 2026 là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 19 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp.

Phiên bản mới được bổ sung bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch hỗ trợ cảm giác bóp côn nhẹ nhàng và sang số mượt mà hơn. Xe vẫn sử dụng bộ khung Deltabox kết hợp với phuộc trước hành trình ngược. Hệ thống bánh xe sử dụng vành 17 inch ở cả trước và sau, đi kèm lốp trước kích thước 110/70-17 và lốp sau 140/70-17.

Xe được tích hợp phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, đồng thời hỗ trợ ABS kênh đôi giúp mang tới khả năng vận hành an toàn hơn. Xe có chiều dài 2.005 mm, chiều rộng 805 mm và chiều cao 1.080 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.330 mm, trong khi chiều cao yên ở mức 810 mm và trọng lượng 134 kg nhờ đó phù hợp với thể trạng của nhiều khách hàng.

Tại thị trường Nhật Bản, XSR155 ABS 2026 được phân phối với giá niêm yết 539.000 yên - khoảng 88 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.