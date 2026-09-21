Yamaha WR155R ra mắt tại Việt Nam, giá 79 triệu đồng

Yamaha WR155R. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu WR155R, mẫu xe địa hình thuộc dòng WR Series, nằm trong phân khúc 155 cc. Xe có giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng, đã bao gồm 10% VAT, với hai lựa chọn màu Đen và Xanh GP. Thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 25/9/2026.

WR155R được thiết kế theo hướng dual-sport, phục vụ cả nhu cầu di chuyển trên đường phố và vận hành trên địa hình. Xe sử dụng phuộc KYB 41 mm phía trước, hành trình 215 mm, trong khi phía sau là hệ thống Link Monocross với hành trình bánh 185 mm.

Mẫu xe này trang bị vành 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp lốp gai off-road đa địa hình. Khoảng sáng gầm đạt 245 mm. Hệ thống ống xả được bố trí vắt cao, trong khi khu vực động cơ có khung bảo vệ nhằm hạn chế tác động từ bên ngoài. Bình xăng có dung tích 8,1 lít.

Xe địa hình Yamaha WR155R có giá 79 triệu đồng tại Việt Nam. (Ảnh: Yamaha)

Về động cơ, WR155R sử dụng máy 4 thì, SOHC, 4 van, dung tích 155,1 cc, tích hợp công nghệ VVA và phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 12,3 kW, tương đương khoảng 16,7 PS, tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp Assist & Slipper.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh, với đĩa trước 240 mm và cùm phanh 2 piston, đĩa sau 220 mm. Xe cũng được trang bị màn hình LCD đa chức năng, hiển thị tốc độ, vòng tua, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, vị trí số và trạng thái VVA.

Yamaha WR155R có kích thước dài 2.145 mm, rộng 840 mm, cao 1.200 mm. Chiều cao yên ở mức 880 mm, khối lượng khoảng 134 kg.