Yamaha WR155R mới ra mắt, giá 79 triệu đồng

Yamaha Motor Việt Nam chính thức ra mắt WR155R mới, mẫu xe địa hình 155cc thuộc dòng WR Series, được phát triển dành cho những người trẻ muốn chinh phục từ đường bằng cho đến địa hình khó khăn.

Yamaha WR155R có giá bán 79 triệu đồng tại Việt Nam.

Yamaha WR155R có giá bán 79 triệu đồng với hai phiên bản màu sắc khác nhau gồm đen và xanh GP. Đáng chú ý, mẫu xe sẽ chỉ phân phối qua 9 đại lý Yamaha trên toàn quốc chứ không phải toàn bộ các đại lý.

Với Yamaha WR155R mới, điểm nhấn ở vận hành phải kể đến công nghệ VVA được tích hợp, mang đến sự cân bằng giữa khả năng tăng tốc và hiệu suất vận hành. Động cơ có công suất tối đa 12,3 kW đi kèm hộp số 6 cấp và bộ ly hợp A&S giúp sang số nhẹ nhàng, giảm giật khi giảm tốc, tạo cảm giác điều khiển mượt mà hơn trong mọi tình huống.

Động cơ Yamaha WR155R. Ảnh: YMVN

Bên cạnh đó, để vận hành trên đa dạng địa hình, động cơ của WR155R đã được tinh chỉnh hệ thống nạp - xả để tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung.

WR155R mang thiết kế Enduro đặc trưng là cao ráo và khỏe khoắn, tạo nên diện mạo thể thao, nổi bật và khác biệt trên đường phố.

Tư thế lái cao ráo cho khả năng quan sát tốt, khoảng sáng gầm 245mm giúp người lái vượt địa hình một cách dễ dàng.

Yên xe phẳng kết hợp gác chân rộng tạo điều kiện để người lái thay đổi tư thế linh hoạt và chủ động phân bổ trọng lượng cơ thể, qua đó kiểm soát xe tốt hơn bằng chân và phần thân dưới.

Một số trang bị trên Yamaha WR155R. Ảnh: YMVN

WR155R sử dụng khung semi-double cradle hoàn toàn mới, cân bằng giữa độ cứng theo chiều dọc và độ cứng xoắn, mang lại sự ổn định khi vận hành đồng thời duy trì cảm giác liên kết giữa người và xe.

Bánh trước xe 21 inch và bánh sau 18 inch đi kèm lốp gai địa hình giúp tăng sự ổn định và khả năng thích ứng trên nhiều loại đường sá.

Hệ thống treo trước (KYB 41mm, hành trình 215mm) và sau (Monocross dạng liên kết, hành trình bánh 185mm) với hành trình dài giúp hấp thụ tốt các thay đổi của mặt đường, đồng thời hỗ trợ sự ổn định và kiểm soát khi di chuyển.

Không chỉ chú trọng đến vận hành, Yamaha WR155R còn tạo ra sự tiện dụng cho người dùng khi được trang bị màn hình LCD đa chức năng, đèn hazard…