Yamaha ra mắt thêm xe máy điện tại châu Âu

Paultan đưa tin, Yamaha vừa chính thức trình làng NMAX E 2027, mẫu xe thuần điện mới gia nhập dòng tay ga MAX của hãng.

Yamaha NMAX E 2027 sử dụng hệ truyền động thuần điện (Ảnh: Paultan).

Có sức mạnh tương đương một chiếc xe tay ga 125cc, NMAX E sở hữu công suất 10 mã lực, cho phạm vi hoạt động theo công bố lên tới 104km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là bước tiến mới trong chiến lược phát triển xe điện của Yamaha thuộc Kế hoạch môi trường 2050, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm.

NMAX E được phát triển nối tiếp chương trình thử nghiệm xe máy điện trước đó của Yamaha tại Malaysia.

Vào năm 2022, hãng từng mang mẫu xe tay ga điện thử nghiệm Yamaha E01 đến đây để vận hành thực tế, song song với các đợt chạy thử tại Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản và châu Âu.

Mẫu E01 sau đó đã được trưng bày tại sự kiện Yamaha GenBlu Carnival ở bang Perak, nhưng chưa bao giờ được mở bán thương mại tại Malaysia.

Mẫu xe truyền động bằng đai, cho công suất tối đa 10 mã lực (Ảnh: Paultan).

NMAX E sử dụng khung gầm chuyên dụng cho xe điện với cụm động cơ tích hợp cầu chủ động (eAxle) nhỏ gọn cùng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh.

Việc sạc điện được đảm nhiệm bởi bộ sạc tích hợp công suất 800W, mất khoảng 5,5 giờ để sạc đầy bằng nguồn điện gia dụng. Cổng sạc được bố trí ở hộc chứa đồ phía trước, hỗ trợ cả trạm sạc công cộng lẫn ổ cắm điện gia đình thông qua dây sạc chuyên dụng.

Bộ pin được đặt thấp dưới sàn xe nhằm tối ưu hóa việc tập trung trọng lượng, trong khi khung sườn dạng xương sống mới mang lại chiều dài cơ sở 1.425mm cùng tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau gần như đạt mức 50/50.

Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng 33 mm phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Phanh xe sử dụng đĩa phanh 245mm cho cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và cơ chế sạc tái tạo năng lượng khi phanh.

NMAX E vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của dòng MAX, bao gồm cụm đèn pha đôi cùng ốp hông hình boomerang quen thuộc.

Thiết kế và trang bị Yamaha NMAX E 2027 (Ảnh: Paultan).

Về trang bị, xe sở hữu màn hình màu TFT 5 inch, kết nối thông minh với điện thoại và tính năng dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Yamaha Motor On.

Xe cung cấp 3 chế độ lái Sport (Thể thao), Touring (Đường trường) và Eco (Tiết kiệm) cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (traction control), chìa khóa thông minh Smart Key và tính năng số lùi giúp việc dừng đỗ xe dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, Yamaha cũng giới thiệu dịch vụ sạc công cộng YOU Charge, ban đầu sẽ triển khai tại một số thị trường châu Âu chọn lọc, cho phép người dùng truy cập vào các mạng lưới trạm sạc liên kết thông qua gói thuê bao hàng tháng.

Yamaha cung cấp dịch vụ sạc công cộng (Ảnh: Paultan).

Xe dự kiến bắt đầu mở bán tại châu Âu vào mùa xuân năm 2027, giá bán hiện chưa được công bố.

Việt Nam hiện cũng đang lắp ráp và xuất khẩu mẫu xe máy điện Yamaha Neo's sang thị trường châu Âu. Mẫu xe này hiện cũng đang được phân phối trong nước.