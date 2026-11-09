Yamaha ra mắt hai mẫu xe điện hoàn toàn mới NMAX E và XENTER E

Yamaha lựa chọn Việt Nam làm nơi đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất.

Đáng chú ý, Yamaha lựa chọn Việt Nam làm nơi đảm nhiệm toàn bộ quy trình sản xuất hai mẫu xe điện mới trước khi xuất khẩu và phân phối tại các thị trường quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch mở rộng danh mục phương tiện sử dụng năng lượng điện của hãng. Bộ đôi NMAX E và XENTER E được phát triển với những định hướng khác nhau, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Mỗi mẫu xe đều sở hữu những điểm nhấn riêng về thiết kế và khả năng vận hành.

Yamaha NMAX E hướng đến trải nghiệm tay ga điện thể thao

Trong bộ đôi vừa ra mắt, NMAX E được định vị ở phân khúc xe tay ga điện đô thị cao cấp dành cho thị trường toàn cầu. Mẫu xe kế thừa phong cách thiết kế cùng những ưu điểm vận hành của dòng NMAX sử dụng động cơ xăng. Phần khung gầm backbone được phát triển mới, hướng đến sự cân bằng giữa trọng lượng nhẹ và độ cứng vững. Cấu trúc này góp phần tạo nền tảng cho khả năng vận hành ổn định trong quá trình sử dụng.

Về khả năng di chuyển, NMAX E sử dụng bộ pin lithium-ion cố định có dung lượng 3,5 kWh. Theo kết quả thử nghiệm WMTC, xe đạt phạm vi hoạt động tối đa 104 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc tích hợp cho phép người dùng kết nối với nguồn điện dân dụng hoặc các trạm sạc công cộng dành cho ô tô. Nhờ đó, việc bổ sung năng lượng có thể linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

Yamaha NMAX E hướng đến trải nghiệm tay ga điện thể thao.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha cũng chú trọng đến các tiện ích hỗ trợ người lái trên NMAX E. Xe có ba chế độ vận hành gồm S, T và E, đi kèm màn hình TFT 5 inch với giao diện hiển thị riêng dành cho xe điện. Thông qua ứng dụng Yamaha Motor On, người dùng có thể kết nối điện thoại để sử dụng tính năng dẫn đường từng chặng, định vị xe và theo dõi quãng đường di chuyển. Ứng dụng cũng hỗ trợ kiểm tra dung lượng pin còn lại một cách thuận tiện.

Không dừng lại ở các tính năng kết nối, NMAX E còn được trang bị chức năng hỗ trợ lùi xe nhằm giúp việc xoay trở dễ dàng hơn. Khu vực cốp dưới yên có đủ không gian chứa một mũ bảo hiểm full-face. Sàn để chân được thiết kế rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày trong môi trường đô thị. Những trang bị này giúp mẫu xe hướng đến sự tiện dụng bên cạnh khả năng vận hành bằng điện.

Yamaha XENTER E nổi bật với cấu hình bánh lớn

Khác với phong cách tay ga thể thao của NMAX E, XENTER E được Yamaha phát triển theo hướng ưu tiên sự ổn định và thoải mái. Điểm nhận diện đáng chú ý nhất là bộ mâm 16 inch được trang bị cho cả bánh trước lẫn bánh sau. Xe sử dụng khung gầm underbone được tinh chỉnh riêng nhằm tăng độ cứng cáp và độ bền. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xe được trang bị ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch.

Về hệ truyền động, XENTER E cũng sử dụng mô-tơ điện eAxle kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh. Dù có cùng dung lượng pin với NMAX E, mẫu xe này đạt phạm vi hoạt động tối đa 108 km theo tiêu chuẩn WMTC. Kết quả trên nhỉnh hơn mức 104 km của NMAX E. Sự khác biệt đến từ cách thiết lập và tối ưu hệ thống riêng cho từng mẫu xe.

Danh sách tiện nghi của XENTER E có nhiều điểm tương đồng với mẫu xe còn lại trong bộ đôi. Xe được trang bị ba chế độ lái S/T/E, màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối ứng dụng quản lý Yamaha Motor On và chức năng hỗ trợ lùi. Ngoài ra, mẫu xe còn có cốp chứa đồ với dung tích tương đương NMAX E cùng sàn để chân thiết kế thực dụng. Các trang bị này hướng đến sự thuận tiện cho người dùng khi di chuyển hằng ngày.

Yamaha XENTER E nổi bật với cấu hình bánh lớn.

Hiện Yamaha vẫn chưa tiết lộ thời gian sạc đầy pin của NMAX E và XENTER E. Kế hoạch phân phối thương mại tại từng thị trường cũng chưa được công bố cụ thể. Vì vậy, người dùng cần chờ thêm thông tin từ hãng về thời điểm mở bán và các cấu hình dành cho từng khu vực. Việc cả hai mẫu xe được sản xuất tại Việt Nam cũng là chi tiết đáng chú ý trong chiến lược phát triển xe điện toàn cầu của Yamaha.