Video: Giới thiệu xe tay ga điện Yamaha XENTER E 2027.

Sau khi ra toàn cầu tại triển lãm EICMA 2026 ở Milan (Ý), Yamaha chính thức xác nhận sẽ đưa bộ đôi xe máy điện thế hệ mới gồm NMax e và XEnter e (biến thể thuần điện phát triển dựa trên dòng xe bánh lớn XEnter) vào dây chuyền lắp ráp tại nhà máy của Yamaha Motor Việt Nam từ năm 2027.

Yamaha NMax e và XEnter e lắp ráp tại Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu.

Tuy nhiên, toàn bộ sản lượng giai đoạn đầu sẽ được dành riêng cho thị trường châu Âu và hiện chưa có kế hoạch phân phối thương mại trong nước. Dưới góc nhìn chuyên ngành xe máy, quyết định này tiếp tục khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phơi bày thực tế khắc nghiệt của mảng xe điện hóa hai bánh tại thị trường nội địa.

Khác với mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ NEO’s trước đây, bộ đôi NMax e và XEnter e được Yamaha định vị ở phân khúc xe ga điện trung – cao cấp với thông số kỹ thuật tiệm cận chuẩn mực của xe máy xăng phân khối lớn tại châu Âu.

Yamaha NMax e và XEnter e được Yamaha định vị ở phân khúc xe ga điện trung – cao cấp với thông số kỹ thuật tiệm cận chuẩn mực của xe máy xăng phân khối lớn tại châu Âu.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ truyền động điện tích hợp eAxle kết hợp cụm pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động thực tế đạt 104 km trên bản NMax E và 108 km trên bản XEnter e theo chuẩn thử nghiệm khắt khe WMTC. Điểm đáng chú ý là Yamaha đã tích hợp bộ sạc trên xe (onboard charger), cho phép người dùng sạc linh hoạt từ cả ổ điện dân dụng lẫn các trạm sạc công cộng chuẩn châu Âu.

Về cấu tạo, NMax e sử dụng khung ống(backbone) phát triển mới mang phong cách maxi-scooter đặc trưng, trong khi XEnter e ứng dụng khung sườn underbone đi kèm cặp mâm lớn 16 inch ở cả hai bánh để tối ưu độ ổn định đường trường.

Việc lắp ráp NMax e và XEnter cho thấy trình độ nội địa hóa, kiểm soát chất lượng linh kiện điện tử và lắp ráp pin của Yamaha Motor Việt Nam đạt chuẩn xuất khẩu.

Danh sách trang bị đi kèm cũng đạt chuẩn mực hiện đại với màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ kết nối Yamaha Motor On, dẫn đường từng chặng (turn-by-turn), 3 chế độ lái (S, T, E) và số lùi điện tử.

Việc giao trọng trách sản xuất hai mẫu xe phức tạp này cho nhà máy tại Việt Nam cho thấy trình độ nội địa hóa, kiểm soát chất lượng linh kiện điện tử và lắp ráp pin của Yamaha Motor Việt Nam đã đạt chuẩn xuất khẩu khắt khe nhất của tập đoàn mẹ.