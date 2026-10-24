Yamaha MT-125 2027 ra mắt: Nâng cấp thiết kế, bổ sung màn hình TFT 5 inch

Ở phiên bản mới, Yamaha MT-125 tiếp tục theo đuổi phong cách thiết kế đặc trưng của dòng MT với những đường nét góc cạnh và ngoại hình thể thao. Bình xăng được thiết kế lại, thân xe trông thon gọn hơn, trong khi các tấm ốp hai bên được bổ sung bề mặt tạo nhám, họa tiết trong mờ màu khói và logo MT nổi bật.

Khu vực đầu xe cũng được làm mới với hệ thống đèn LED có kiểu dáng khác biệt, đèn xi-nhan cập nhật và ốp đầu xe tối màu. Bên cạnh đó, Yamaha bổ sung các tùy chọn màu sắc mới, mang đến thêm lựa chọn cho người dùng.

Về vận hành, Yamaha MT-125 2027 không có thay đổi đáng kể ở hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên VVA và cấu hình 4 van. Động cơ sản sinh công suất tối đa 15 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 8.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp.

Hệ thống phanh trước sử dụng cùm phanh hướng tâm kết hợp đĩa phanh đơn đường kính 292 mm. Xe tiếp tục được trang bị khung sườn Deltabox, phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm và hệ thống treo sau dạng gắp. Các thông số cơ bản cũng được duy trì, gồm trọng lượng 142 kg, chiều cao yên 810 mm và dung tích bình xăng 10 lít.

Những nâng cấp đáng chú ý trên MT-125 2027 tập trung vào trang bị điện tử và hỗ trợ người lái. Xe được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và chức năng dẫn đường, giúp người lái thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát lực kéo được tích hợp nhằm hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Xe cũng có bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, giúp thao tác sang số nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị trượt khi giảm số đột ngột.

Hiện Yamaha chưa công bố giá bán chính thức của MT-125 phiên bản 2027. Tại Anh, phiên bản hiện hành có giá tham khảo 5.301 bảng Anh, tương đương khoảng 183 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi được nêu trong bài.