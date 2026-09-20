Yamaha Motor Việt Nam ra mắt WR155R, giá 79 triệu đồng

Mẫu xe địa hình Yamaha WR155R 155cc thuộc dòng WR Series được phát triển dành cho những người trẻ mong muốn mở rộng trải nghiệm chinh phục

Mẫu xe được Yamaha định vị ở phân khúc dual-sport 155 cc, kết hợp khả năng sử dụng hàng ngày với nhu cầu di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

WR155R có thiết kế Enduro đặc trưng với tư thế lái cao, yên phẳng và gác chân rộng. Xe có chiều cao yên 880 mm, khoảng sáng gầm 245 mm, khối lượng khoảng 134 kg. Hai bánh có kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, hướng tới khả năng vận hành trên các bề mặt đường đa dạng.

Hệ thống treo gồm phuộc trước KYB đường kính 41 mm, hành trình 215 mm và giảm xóc sau Monocross dạng liên kết với hành trình bánh 185 mm.

Yamaha WR155R mang thiết kế Enduro đặc trưng – cao ráo và khỏe khoắn, tạo nên diện mạo thể thao, nổi bật và khác biệt trên đường phố.

Theo Yamaha, cấu hình này giúp xe hấp thụ các thay đổi của mặt đường và duy trì khả năng kiểm soát khi vận hành trên địa hình gồ ghề.

Xe sử dụng bộ vành nhôm cùng lốp đa địa hình có gai sâu. Hệ thống phanh gồm đĩa trước 240 mm với cùm phanh 2 piston và đĩa sau 220 mm. WR155R cũng được trang bị khung bảo vệ động cơ và hệ thống ống xả được bố trí cao nhằm tăng khoảng sáng phía dưới xe.

Để nâng cao trải nghiệm lái, WR155R được trang bị hàng loạt chi tiết nhằm hỗ trợ khả năng kiểm soát, độ ổn định và sự thuận tiện cho người lái. Xe còn được trang bị đèn Hazard hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện khác trong những tình huống cần thiết.

Về động cơ, WR155R sử dụng động cơ 155,1 cc, 4 thì, SOHC, 4 van, tích hợp công nghệ VVA và phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Yamaha WR155R được trang bị màn hình LCD đa chức năng, hiển thị tốc độ, vòng tua, quãng đường (odo), hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, đồng hồ, vị trí số và trạng thái VVA trên giao diện nhỏ gọn, dễ quan sát.

Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper (A&S). Theo thông tin từ nhà sản xuất, hệ thống nạp - xả được tinh chỉnh nhằm tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung, phục vụ khả năng vận hành trên địa hình dốc hoặc đường gồ ghề, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển trên đường nhựa.

WR155R có bình nhiên liệu dung tích 8,1 lít. Xe được trang bị màn hình LCD đa chức năng, hiển thị các thông tin như tốc độ, vòng tua động cơ, quãng đường, hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, vị trí số và trạng thái hoạt động của VVA. Đèn cảnh báo Hazard cũng được trang bị trên xe.

Yamaha WR155R có kích thước tổng thể Dài x Rộng x cao lần lượt ở mức 2.145 × 840 × 1.200 mm

Thiết kế yên phẳng kiểu YZ và gác chân rộng được Yamaha hướng tới khả năng thay đổi tư thế và dịch chuyển trọng tâm khi điều khiển xe trên địa hình. Đây là một trong những đặc điểm giúp WR155R khác biệt so với các mẫu xe sử dụng chủ yếu trong đô thị.

Về kích thước, WR155R có chiều dài 2.145 mm, rộng 840 mm và cao 1.200 mm. Xe sử dụng khung semi-double cradle, được nhà sản xuất phát triển nhằm cân bằng độ cứng theo chiều dọc và độ cứng xoắn, hỗ trợ sự ổn định khi vận hành.

Sức mạnh của Yamaha WR155R cho công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, hỗ trợ khả năng tăng tốc và kiểm soát xe trong nhiều điều kiện.

Yamaha Motor Việt Nam cho biết, WR155R được bán với hai màu gồm Đen và Xanh GP. Giá bán lẻ đề xuất của xe là 79 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo kế hoạch, WR155R dự kiến được giao đến khách hàng từ ngày 25/9/2026. Với việc đưa mẫu xe dual-sport 155 cc vào thị trường, Yamaha Motor Việt Nam mở rộng danh mục sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe cho cả di chuyển hàng ngày và các hành trình khám phá địa hình.