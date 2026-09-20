Yamaha Motor bổ sung thêm mẫu xe địa hình WR155R cho khách hàng Việt.

Theo liên doanh xe máy Nhật Bản, mẫu xe được thiết kế nhằm đáp ứng sự linh hoạt khi di chuyển hàng ngày trên đường nhựa (on-road) lẫn khả năng chinh phục các cung đường địa hình thử thách (off-road).

Cùng với đó, khối động cơ của xe được tinh chỉnh hệ thống nạp - xả để tối ưu lực kéo ở dải vòng tua thấp và trung. Xe đạt công suất cực đại 16,7 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp cùng van biến thiên VVA và bộ ly hợp trợ lực & chống trượt Assist & Slipper (A&S) giúp sang số nhẹ nhàng, giảm giật khi dồn số.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, xe sở hữu kiểu dáng Enduro thể thao cao ráo với khoảng sáng gầm ấn tượng 245 mm giúp dễ dàng vượt chướng ngại vật. Cùng với đó xe dùng bộ khung semi-double cradle hoàn toàn mới, tối ưu độ ổn định và cảm giác kiểm soát.

Xe được trang bị phuộc trước KYB 41 mm (hành trình 215 mm) tích hợp khóa dầu, kết hợp cùng giảm xóc sau Monocross dạng liên kết nạp khí (hành trình bánh 185 mm) giúp hấp thụ xung động hiệu quả. Cặp vành nhôm nhẹ kích thước lớn (21 inch trước, 18 inch sau) đi kèm lốp gai Dual-purpose bám đường tốt trên nhiều bề mặt và ống xả thể thao vắt cao gọn gàng.

Điểm đáng chú ý trên mẫu xe này là màn hình kỹ thuật số LCD đa chức năng (hiển thị vòng tua, tốc độ, vị trí số, mức tiêu hao nhiên liệu và trạng thái VVA), hệ thống phanh đĩa thủy lực trước/sau, đèn Hazard, bình xăng dung tích 8,1 lít cùng khung bảo vệ lốc máy.

Yamaha WR155R có giá bán lẻ đề xuất là 79 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT) và dự kiến chính thức giao đến tay khách hàng từ ngày 25/09/2026.