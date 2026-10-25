Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm biển VIP, độ loạt đồ hiệu giá 150 triệu đồng

Ra mắt tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, Yamaha Jupiter từng là một trong những dòng xe số được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế thể thao, động cơ linh hoạt và khả năng vận hành phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày. Qua nhiều năm, bên cạnh những chiếc xe vẫn được sử dụng làm phương tiện đi lại, Jupiter còn trở thành đối tượng sưu tầm của các dân chơi mê độ xe, mê xe biển đẹp.

Trong số các phiên bản Jupiter, Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm (đời 2005) mang mã phụ tùng/loại xe 5VT7 là một trong những dòng xe số huyền thoại có sức hút riêng nhờ kiểu dáng gọn gàng, đường nét góc cạnh và phong cách thiết kế đặc trưng của xe số Yamaha thời kỳ đó. Những chiếc xe còn giữ được bộ tem nguyên bản, ngoại hình sạch sẽ hoặc được phục chế chỉn chu thường được người chơi quan tâm. Một số chủ xe lựa chọn hướng giữ nguyên cấu hình xuất xưởng, trong khi những người khác đầu tư thêm phụ tùng để tạo dấu ấn cá nhân.

Thú chơi Jupiter tại Việt Nam cũng gắn liền với văn hóa độ xe và sưu tầm biển số. Có người dành nhiều thời gian tìm kiếm phụ tùng đúng đời, có người ưu tiên những món đồ chơi hàng hiệu, cũng có người xem biển số đẹp là yếu tố tạo nên nét riêng cho chiếc xe. Với nhóm xe đã có tuổi đời hơn 20 năm, giá trị sưu tầm thường phụ thuộc vào tình trạng thực tế, độ nguyên bản, chất lượng phục chế và những chi tiết đặc biệt đi kèm.

Yamaha Jupiter V phiên bản kỷ niệm biển VIP, độ loạt đồ hiệu giá đắt đỏ.

Chiếc Yamaha Jupiter V White Wolf đời 2005 của anh Huy Lê, một người chuyên sưu tầm xe máy, ô tô biển đẹp tại TP Huế là trường hợp kết hợp cả độ đồ hiệu và sở hữu biển số có dãy số tiến 6789 khá đẹp.

Điểm dễ nhận ra ở chiếc xe là bộ áo màu trắng bạc cùng tem White Wolf mang hình đầu sói. Tông màu sáng tạo sự tương phản với các chi tiết nhựa đen ở khu vực yên xe, bệ gầm và phần thân dưới. Qua hình ảnh, lớp áo xe còn giữ được vẻ sáng, bộ tem tương đối sắc nét, trong khi chóa đèn trước và sau có độ trong, không thấy dấu hiệu ố vàng rõ rệt.

Các chi tiết ở khu vực gầm xe cũng được vệ sinh và chăm chút kỹ. Lốc máy, càng sau và hộp xích giữ được màu xám bạc, bề mặt tương đối sạch sẽ. Những chi tiết này góp phần tạo cảm giác chiếc Jupiter đã được chủ nhân dành nhiều công sức chăm sóc, thay vì chỉ tập trung làm đẹp phần vỏ bên ngoài.

Khác với những chiếc Jupiter được giữ nguyên hoàn toàn theo cấu hình ban đầu, xe của người chơi Huế được nâng cấp một số chi tiết ở hệ thống treo, phanh và bánh xe. Phía sau là cặp giảm xóc có bình dầu phụ, phối màu vàng - đen theo phong cách thường thấy trên các dòng phuộc độ. Thiết kế này tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe, đồng thời hướng đến khả năng điều chỉnh và cải thiện đặc tính giảm xóc, tùy thuộc chất lượng sản phẩm và cách thiết lập thực tế.

Ở bánh trước, xe sử dụng đĩa phanh độ có phần lòng màu vàng, kết hợp với cùm phanh Nissin tông vàng đồng. Cách phối màu này tạo sự đồng bộ với cặp phuộc phía sau, khiến khu vực bánh xe trở thành một trong những điểm nổi bật của bản độ. Tuy nhiên, hiệu quả phanh thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng cùm phanh, má phanh, đĩa phanh và quá trình lắp đặt, không chỉ nằm ở hình thức của phụ tùng.

Bộ mâm màu đen với thiết kế nan thanh mảnh giúp tổng thể xe có vẻ thể thao hơn. Trong khi đó, cổ pô được hoàn thiện với bề mặt xi mạ sáng bóng, có logo Yamaha. Chủ xe cũng bổ sung baga giữa bằng inox và gương chiếu hậu kiểu chân ngắn, tạo thêm nét khác biệt cho chiếc xe mà không làm mất đi hoàn toàn dáng vẻ Jupiter V nguyên bản.

Dù vậy, chi tiết đáng chú ý nhất trên chiếc Jupiter này không chỉ nằm ở loạt phụ tùng nâng cấp mà còn ở biển số 75-H5 6789. Dãy số 6789 được giới chơi xe gọi là biển sảnh tiến bởi bốn chữ số liên tiếp tăng dần. Trong quan niệm phổ biến của giới săn biển đẹp, dãy số này tượng trưng cho sự đi lên, tiến bước và phát triển.

Chủ xe hiện chào bán chiếc xe với giá khá cao lên đến 150 triệu đồng. Đây là mức giá đáng chú ý đối với một mẫu xe số đã hơn hai thập kỷ tuổi đời. Tuy nhiên, theo lý giải của chủ xe, mức giá cao nhờ biển số đẹp khó kiếm được nhiều người ưa chuộng.

Với những người yêu Yamaha Jupiter, chiếc White Wolf tại Huế là sự kết hợp giữa một mẫu xe số mang dấu ấn đầu những năm 2000, phong cách độ phụ tùng và thú chơi biển số sảnh tiến. Sau hơn 20 năm, sức hấp dẫn của dòng xe này không chỉ nằm ở công năng sử dụng mà còn ở câu chuyện sưu tầm, quá trình chăm sóc và cách mỗi chủ xe tạo dấu ấn riêng trên chiếc xe của mình.

Nguồn ảnh: Huy Lê