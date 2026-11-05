Yamaha hé lộ xe ga mới, thách thức 'vua tay ga Honda'

Mẫu tay ga hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày kết hợp những chuyến đi đường dài, đồng thời bổ sung lựa chọn dung tích tầm trung bên cạnh RW700 và RW700 Explore.

RW350 sở hữu thiết kế Adventure Scooter với kiểu dáng khỏe khoắn, thể thao cùng nhiều trang bị hiện đại. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 327cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn 31,5 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Theo Yamaha, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe khoảng 3,5 lít/100 km. Bình xăng có dung tích 13 lít, phù hợp cho những hành trình dài.

Về vận hành, RW350 được trang bị phuộc trước hành trình ngược 37 mm, hành trình 140 mm và giảm xóc đôi phía sau có hành trình 105 mm, hỗ trợ điều chỉnh tải trọng lò xo với 7 cấp độ. Khoảng sáng gầm 185 mm kết hợp tấm bảo vệ gầm Skid Plate giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trên những cung đường xấu.

Xe sử dụng vành trước 16 inch, vành sau 14 inch, đi kèm lốp không săm Dunlop D615 dạng gai khối. Kích thước lốp lần lượt là 120/70-16 phía trước và 150/70-14 phía sau.

Về công nghệ, Yamaha RW350 2027 được tích hợp hệ thống Yamaha Ride Control với ba chế độ lái Street, Explore và Eco, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control và ga tự động Cruise Control. Các tiện ích khác gồm màn hình TFT 5 inch hỗ trợ dẫn đường Garmin StreetCross, cổng sạc USB Type-C và khóa thông minh Smart Key.

Mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.170 x 815 x 1.310 mm, trọng lượng 192 kg khi sẵn sàng vận hành. Dù có trọng lượng tương đối lớn, RW350 vẫn sở hữu lợi thế nhờ khoảng sáng gầm cao và hệ thống treo hành trình dài, hỗ trợ di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Hiện Yamaha chưa công bố giá bán chính thức của RW350 2027.