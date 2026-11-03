Yamaha giới thiệu xe điện phạm vi hoạt động 104 km, phanh ABS 2 kênh

Yamaha Nmax E 2027 là mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới, được phát triển dựa trên định hướng điện hóa sản phẩm của Yamaha trong khuôn khổ Kế hoạch Môi trường 2050. Đây là chiến lược dài hạn nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong toàn bộ chuỗi cung ứng và vòng đời sản phẩm của hãng. Với hiệu suất vận hành tương đương xe tay ga động cơ xăng 125cc, Nmax E được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong xu hướng chuyển dịch sang phương tiện di chuyển bằng điện.

Yamaha Nmax E 2027.

Trước khi phát triển Nmax E, Yamaha từng triển khai nhiều chương trình thử nghiệm xe máy điện tại các thị trường khác nhau. Năm 2022, hãng đưa mẫu xe tay ga điện Yamaha E01 đến Malaysia để đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện thực tế. Chương trình tương tự cũng được thực hiện tại Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu.

Yamaha E01 sau đó xuất hiện tại Lễ hội Yamaha GenBlu ở bang Perak, Malaysia, nhưng không được thương mại hóa tại thị trường này dưới dạng xe sản xuất hàng loạt. Nmax E 2027 vì vậy được xem là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược đưa xe máy điện đến gần hơn với người tiêu dùng của thương hiệu Nhật Bản.

Về khả năng vận hành, Yamaha Nmax E sử dụng nền tảng điện chuyên dụng, kết hợp cụm truyền động eAxle nhỏ gọn và bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh. Động cơ điện sản sinh công suất tối đa 10 mã lực tại 3.500 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm có thể đạt được ngay từ 500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hệ thống truyền động bằng dây đai. Cách bố trí này giúp xe có khả năng cung cấp lực kéo tức thời, phù hợp với đặc tính vận hành thường xuyên tăng tốc và giảm tốc trong môi trường đô thị.

Theo công bố của Yamaha, Nmax E có phạm vi hoạt động tối đa 104 km sau mỗi lần sạc đầy, dựa trên chu trình thử nghiệm WMTC loại 1. Xe được trang bị bộ sạc tích hợp công suất 800 W, cho phép sạc pin từ nguồn điện gia đình với thời gian khoảng 5,5 giờ. Đáng chú ý, cổng sạc được bố trí trong ngăn chứa đồ phía trước, hỗ trợ cả hệ thống sạc công cộng AC chuẩn Type 2 và ổ cắm điện gia đình thông qua cáp chuyên dụng. Đây là trang bị giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng, đặc biệt với những khách hàng không có điều kiện tiếp cận trạm sạc chuyên biệt.

Để tối ưu khả năng vận hành, Yamaha bố trí bộ pin ở vị trí thấp trong khung xe nhằm hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng phân bổ khối lượng. NMAX E sử dụng bộ khung sườn hoàn toàn mới, có chiều dài cơ sở 1.425 mm cùng tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước và sau gần mức 50:50. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng đường kính 33 mm phía trước và hai giảm xóc phía sau.

Trong khi đó, hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn đường kính 245 mm ở cả hai bánh, kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phanh tái tạo năng lượng. Những trang bị này không chỉ hỗ trợ khả năng kiểm soát xe mà còn góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình di chuyển.

Về thiết kế, Yamaha Nmax E 2027 vẫn duy trì ngôn ngữ tạo hình quen thuộc của dòng xe tay ga Max với cụm đèn pha kép phía trước và những tấm ốp hông mang hình dáng boomerang đặc trưng. Xe sử dụng bộ mâm kích thước 13 inch, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 130/70. Tổng thể thiết kế không tạo ra sự khác biệt quá lớn so với những mẫu xe Max sử dụng động cơ đốt trong, qua đó giúp Nmax E giữ được diện mạo thể thao và nhận diện thương hiệu quen thuộc.

Khu vực bảng điều khiển được trang bị màn hình TFT kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và chức năng dẫn đường từng chặng thông qua ứng dụng Yamaha Motor On. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ lái gồm Sport, Touring và Eco, tương ứng với những nhu cầu vận hành khác nhau. Ngoài ra, xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo, khóa thông minh Smart Key và chức năng lùi, giúp việc di chuyển cũng như đỗ xe trong không gian hẹp trở nên thuận tiện hơn.

Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng được Yamaha chú trọng trên Nmax E. Khoang chứa đồ dưới yên xe có thể để vừa một mũ bảo hiểm full-face, tùy thuộc vào kích thước và kiểu dáng mũ. Phía trước xe còn có ngăn chứa đồ tích hợp cổng sạc USB Type-C, cho phép người dùng sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Yamaha cung cấp cho mẫu xe tay ga điện này hai tùy chọn màu sắc gồm xanh Avio và bạc Platinum.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Yamaha còn giới thiệu dịch vụ sạc công cộng You Charge tại một số thị trường châu Âu được lựa chọn. Thông qua hình thức đăng ký, người sử dụng có thể tiếp cận các mạng lưới trạm sạc tham gia chương trình, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc cho xe điện. Đây được xem là một phần trong hệ sinh thái hỗ trợ phương tiện điện mà Yamaha đang từng bước xây dựng.

Theo kế hoạch, Yamaha Nmax E 2027 sẽ bắt đầu được bán tại thị trường châu Âu vào mùa xuân năm 2027. Hiện tại, hãng chưa công bố giá bán chính thức của mẫu xe tay ga điện này.

- Video giới thiệu Yamaha Nmax E 2027. Nguồn: Yamaha Motor Europe.