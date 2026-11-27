Theo thông tin từ Yamaha, hoạt động sản xuất NMax E và XEnter E sẽ do Yamaha Motor Việt Nam đảm nhiệm. Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất xe máy điện của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, Yamaha đã sản xuất mẫu xe điện NEO's tại Việt Nam để phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Cả NMax E và XEnter E đều từng được Yamaha giới thiệu tại Triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Milan (Ý). Hai mẫu xe sử dụng hệ truyền động điện eAxle, kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh. Tuy nhiên, mỗi xe được phát triển theo định hướng thiết kế và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trong đó, NMax E là mẫu xe tay ga điện hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, kế thừa phong cách thiết kế và tính thực dụng của dòng NMax sử dụng động cơ xăng. Xe được trang bị bộ pin 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 104 km theo tiêu chuẩn WMTC (Chu trình thử nghiệm xe máy toàn cầu).

XEnter E có cấu hình bánh xe kích thước lớn với bộ vành 16 inch ở cả phía trước và phía sau. Mẫu xe này sử dụng chung hệ truyền động và bộ pin với NMax E nhưng có phạm vi hoạt động được công bố lên tới 108 km theo tiêu chuẩn WMTC.

Cả hai mẫu xe đều hỗ trợ sạc thông qua ổ cắm điện dân dụng và các trạm sạc công cộng nhờ bộ sạc được tích hợp trên xe. Trang bị đáng chú ý khác gồm ba chế độ lái S, T và E, màn hình TFT kích thước 5 inch, kết nối Yamaha Motor On, chức năng dẫn đường theo từng chặng và hỗ trợ lùi xe, giúp người dùng thuận tiện hơn khi di chuyển hoặc xoay trở trong không gian hẹp.

Về kết cấu, NMax E sử dụng bộ khung xương sống (backbone) được phát triển mới, trong khi XEnter E được trang bị khung underbone thiết kế riêng để phù hợp với cấu hình bánh xe kích thước lớn.

Hiện Yamaha chưa công bố giá bán cũng như thời điểm bán ra chính thức của bộ đôi xe máy điện mới này.