Yak-130M 'bất khả xâm phạm' khi được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động

Nguyên mẫu thứ ba của máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M nâng cấp, do Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC - thuộc Rostec) phát triển, mới đây đã hoàn thành tốt đẹp chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Nhà máy Hàng không Irkutsk.

Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, cải tiến quan trọng nhất của máy bay là việc lắp đặt hệ thống phòng vệ chủ động (APS) President-S130.

Đây là một tổ hợp APS hoàn chỉnh, hoạt động theo 3 giai đoạn và tạo ra một vòm phòng thủ bất khả xâm phạm xung quanh máy bay. Các cảm biến của hệ thống tự động phát hiện việc phóng tên lửa của kẻ thù và ngay lập tức triển khai gây nhiễu điện tử, làm mù các hệ thống tìm kiếm và phát hiện mục tiêu của đối phương.

Hơn nữa khi máy bay bị tấn công, các mồi bẫy radar và làm mù khí tài dẫn đường bằng hồng ngoại đặc biệt sẽ được phát ra để làm chệch hướng tên lửa.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng việc đưa Yak-130M vào chương trình thử nghiệm bay sẽ giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình cấp chứng nhận. Dự kiến ​​những chiếc phi cơ đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2028.

Máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130M đang thử nghiệm.

Máy bay Yak-130 hiện đại hóa vẫn giữ nguyên 9 điểm treo vũ khí (8 điểm gắn trên cánh và 1 điểm giữa thân). Tải trọng tối đa đạt tới 3.000kg.

Trong khi Yak-130 cơ bản được thiết kế như một "lớp học" cho học viên phi công, thì phiên bản "M" là một máy bay tấn công hạng nhẹ hoàn chỉnh, phương tiện chiến đấu này đang được ưa chuộng cả ở Nga và nước ngoài.

Biến thể xuất khẩu của Yak-130M đã ra mắt tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn RVV-MD để tự vệ và đánh chặn mục tiêu.

Máy bay này cũng được bổ sung vũ khí không đối đất chính xác, gồm bom dẫn đường bằng laser KAB-250LG-E và bom dẫn đường bằng vệ tinh quán tính K08BE. Kho vũ khí cũng bao gồm rocket không điều khiển (S-8 và S-13) và bom rơi tự do thông thường.

Nhờ khả năng điều khiển ở tốc độ tương đối thấp, Yak-130M được nhà phát triển coi là một máy bay chiến đấu chống UAV hiệu quả. Nó có khả năng tuần tra bầu trời ở tốc độ mà các tiêm kích hạng nặng không thể đạt được và đánh chặn máy bay không người lái tấn công lớn nhưng di chuyển chậm.

Các chuyên gia nhận định việc trang bị hệ thống President-S130 đã nâng tầm máy bay này lên một đẳng cấp riêng. Đối với các quốc gia thiếu hệ thống phòng không hiện đại, Yak-130M là một công cụ lý tưởng.

Chiến đấu cơ này có thể hoạt động độc lập trong tầm bắn của tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) và các hệ thống phòng không hạng nhẹ, thực hiện các cuộc tấn công chính xác và chi phí vận hành rẻ hơn đáng kể so với tiêm kích truyền thống.

Theo Rossiyskaya Gazeta