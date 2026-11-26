Theo ông Marc Kramer, Giảng viên Cao cấp về Khởi nghiệp và Quản trị tại Viện Kinh doanh Quản trị, đồng thời là đồng sáng lập chương trình MBA của Trường Đại học VinUniversity (VinUni), yếu tố quyết định là doanh nghiệp phải chứng minh được khách hàng thực sự cần sản phẩm và sẵn sàng trả tiền để sử dụng.

Một ý tưởng có thể được đánh giá cao, một sản phẩm có thể giải quyết được vấn đề thực tế, nhưng điều đó chưa đủ để bảo đảm doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Khoảng cách giữa một giải pháp được khen ngợi và một sản phẩm có người mua chính là thách thức mà nhiều startup phải đối mặt.

Chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, ông Marc Kramer cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Thay vì chỉ tập trung phát triển sản phẩm rồi tìm kiếm thị trường, các nhà sáng lập cần xác định rõ ai là khách hàng mục tiêu, vấn đề nào thực sự khiến họ quan tâm và quan trọng nhất, họ có sẵn sàng trả tiền cho giải pháp đó hay không.

“Chúng ta muốn giải quyết những vấn đề mà khách hàng sẵn sàng trả tiền. Không chỉ là giải quyết một vấn đề, mà là giải quyết điều mà ai đó nói rằng nó có giá trị đến mức họ thực sự muốn trả tiền cho nó”, ông Kramer nhấn mạnh.

GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ CHƯA CHẮC ĐÃ TẠO RA CƠ HỘI KINH DOANH

Từ kinh nghiệm thành lập khoảng 30 công ty khởi nghiệp, ông Kramer cho rằng một trong những sai lầm phổ biến của doanh nghiệp là đánh đồng việc khách hàng nhận thấy sản phẩm hữu ích với việc họ sẵn sàng mua sản phẩm đó.

Ông dẫn lại câu chuyện từ chính trải nghiệm kinh doanh của mình với Funding Organizer, một công ty được thành lập nhằm hỗ trợ cán bộ tín dụng ngân hàng rút ngắn thời gian thu thập thông tin và xử lý hồ sơ vay vốn.

Theo ông, trước đây, quá trình thu thập thông tin để hoàn tất một khoản vay ngân hàng có thể kéo dài từ 4–8 tuần. Trong thời gian đó, cán bộ tín dụng phải liên tục liên hệ khách hàng để bổ sung từng loại thông tin, khiến quy trình xử lý mất nhiều thời gian.

Nhận thấy vấn đề này, ông đã phát triển một giải pháp giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 4–8 tuần xuống còn khoảng một giờ. Sản phẩm được các cán bộ tín dụng đánh giá tích cực vì có thể cải thiện đáng kể hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, khi tiếp cận các lãnh đạo ngân hàng, ông lại nhận được phản hồi khác. Những người trực tiếp sử dụng sản phẩm cho rằng giải pháp rất hữu ích, nhưng lãnh đạo ngân hàng – những người có quyền quyết định mua sắm – lại không muốn chi tiền cho sản phẩm.

“Cán bộ ngân hàng nói rằng điều này tuyệt vời, nhưng giám đốc ngân hàng lại nói: Chúng tôi không cần, chúng tôi không muốn”, ông Kramer kể lại.

Chuyên gia cho rằng việc tìm đúng người để xác nhận nhu cầu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng

Theo ông, trải nghiệm này cho thấy việc tìm đúng người để xác nhận nhu cầu thị trường có ý nghĩa rất quan trọng. Những người trực tiếp gặp khó khăn trong công việc chưa chắc là người quyết định ngân sách để mua giải pháp. Nếu chỉ dựa vào phản hồi của nhóm người sử dụng mà không tiếp cận người có quyền quyết định chi tiêu, doanh nghiệp có thể phát triển một sản phẩm tốt nhưng không tìm được người mua.

Nhìn lại thất bại này, ông Kramer cho rằng lẽ ra ông cần tiếp cận lãnh đạo ngân hàng ngay từ đầu để tìm hiểu liệu họ có thực sự muốn đầu tư cho giải pháp hay không, thay vì chỉ trao đổi với nhân viên tín dụng và khách hàng.

Câu chuyện cũng cho thấy một vấn đề lớn trong quá trình khởi nghiệp: thị trường không chỉ cần một sản phẩm giải quyết được khó khăn, mà còn phải nhìn nhận giá trị của sản phẩm đủ lớn để chấp nhận bỏ tiền mua.

DÙNG AI ĐỂ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Trong bối cảnh công nghệ phát triển, ông Kramer cho rằng các nhà sáng lập hiện có nhiều công cụ thuận lợi hơn để nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu và thử nghiệm sản phẩm trước khi đầu tư lớn.

Theo ông, AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhóm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và xây dựng hình dung ban đầu về sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế việc tiếp xúc trực tiếp với thị trường.

AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp xác định nhóm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu và xây dựng hình dung ban đầu về sản phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế việc tiếp xúc trực tiếp với thị trường.

Ông cho rằng sinh viên và những người khởi nghiệp không nên chỉ đưa ra một ý tưởng rồi yêu cầu AI đánh giá ý tưởng đó có tốt hay không. Thay vào đó, cần sử dụng AI để xác định đối tượng khách hàng, sau đó chủ động gặp gỡ, phỏng vấn họ trực tiếp hoặc thông qua các nền tảng trực tuyến như Zoom.

“Điều quan trọng là phải đặt đúng câu hỏi: Khách hàng có thực sự cần sản phẩm này không? Họ có sẵn sàng trả tiền để sử dụng không? Và nếu sản phẩm được đưa ra thị trường, họ có cam kết mua hay không?”, ông Kramer nhấn mạnh. “Đừng nói với tôi rằng bạn nghĩ đó là một ý tưởng hay nếu bạn không sẵn sàng trả tiền cho nó”.

Theo ông, AI còn có thể giúp doanh nghiệp tạo ra những hình dung cụ thể hơn về sản phẩm và dịch vụ trước khi hoàn thiện. Thông qua các mô hình thử nghiệm, doanh nghiệp có thể đưa ra cho khách hàng xem sản phẩm dự kiến sẽ hoạt động như thế nào, từ đó nhận được phản hồi thực tế hơn về mức độ quan tâm và khả năng chi trả.

Cách tiếp cận này giúp các nhà sáng lập tránh việc dành quá nhiều thời gian và nguồn lực để phát triển một sản phẩm mà thị trường không thực sự cần. Thay vì chờ đến khi hoàn thiện mới tìm kiếm khách hàng, doanh nghiệp có thể kiểm chứng nhu cầu ngay từ giai đoạn đầu.

Ông Kramer cũng đề cập đến sự thay đổi trong chu kỳ phát triển sản phẩm. Theo ông, cách tiếp cận kéo dài một đến hai năm mới đưa sản phẩm ra thị trường không còn phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Doanh nghiệp cần nhanh chóng thử nghiệm để biết ý tưởng có hiệu quả hay không, thay vì chờ đến khi sản phẩm hoàn thiện mới đánh giá khả năng thành công.

TỪ SẢN PHẨM ĐƠN LẺ ĐẾN MÔ HÌNH KINH DOANH CÓ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Không chỉ dừng ở việc tìm kiếm khách hàng đầu tiên, ông Kramer cho rằng doanh nghiệp khởi nghiệp cần hướng tới những sản phẩm và dịch vụ có khả năng phát triển bền vững, mở rộng ra thị trường quốc tế.

Khách hàng không chỉ quan tâm doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gì, mà còn muốn biết sản phẩm đó có thể tạo ra thay đổi như thế nào trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh của họ.

Theo ông, một trong những chuyển dịch quan trọng của mô hình kinh doanh hiện nay là từ bán sản phẩm sang bán kết quả. Khách hàng không chỉ quan tâm doanh nghiệp cung cấp sản phẩm gì, mà còn muốn biết sản phẩm đó có thể tạo ra thay đổi như thế nào trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh của họ.

Ông cũng đề cập xu hướng chuyển từ các nền tảng tuyến tính sang mô hình tuần hoàn, trong đó sản phẩm và tài nguyên được tái sử dụng nhiều lần, hạn chế chất thải và giảm tác động đến môi trường.

Đối với Việt Nam, ông Kramer cho rằng đây là thời điểm cần thúc đẩy nhiều hơn những doanh nghiệp có khả năng tự phát triển sản phẩm và dịch vụ phục vụ thị trường toàn cầu, thay vì chỉ tập trung sản xuất cho các thương hiệu nước ngoài.

Theo ông Kramer, để thay đổi điều này, Việt Nam cần xây dựng những sản phẩm và dịch vụ có giá trị thực sự, có khả năng cạnh tranh và được khách hàng quốc tế chấp nhận.

Bên cạnh năng lực của nhà sáng lập, hệ sinh thái đầu tư cũng đóng vai trò quan trọng. Ông cho rằng nhà đầu tư không nên chỉ được nhìn nhận là người cung cấp vốn, mà cần tham gia cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp với những cơ hội kinh doanh mới.

“Nhà đầu tư mà chúng tôi tìm kiếm không chỉ là người biết ký séc, mà là người có thể cố vấn cho người trẻ và giúp họ lên cấp độ tiếp theo”, ông nói.