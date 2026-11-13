Ý tưởng khởi nghiệp từ trái sim rừng của học sinh Phú Quốc

Các em Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Gia Hân và Nguyễn Trường Gia Như kiểm tra, hoàn thiện bao bì sản phẩm kẹo sim “Hương Sim”. Ảnh: TƯỜNG VI

Biến sim thành kẹo

Từ những trái sim rừng mang hương vị đặc trưng của Phú Quốc, các em Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Gia Hân và Nguyễn Trường Gia Như, học sinh lớp 12C2 Trường THPT Phú Quốc nảy ra ý tưởng chế biến thành kẹo dẻo. Dự án “Vị ngọt từ rừng - kẹo sim Phú Quốc” của các nữ sinh được vào top 20 vòng sơ khảo cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” tỉnh An Giang lần thứ X năm 2026. Với dự án này, nhóm mong muốn tạo thêm giá trị cho nguyên liệu quen thuộc, đồng thời góp phần quảng bá sản vật quê hương.

Cả ba em Hải Yến, Gia Hân, Gia Như đều sinh ra và lớn lên tại Phú Quốc nên tiếp xúc với nhiều sản vật địa phương, trong đó có trái sim rừng. Những trái sim chín tím sẫm, vị ngọt thanh, chát nhẹ cùng hương thơm riêng gợi cho các em ý tưởng chế biến mới giúp loại trái này đến gần hơn với người tiêu dùng.

“Chúng em nhận thấy trái sim có hương vị rất đặc trưng, mang nét riêng của Phú Quốc. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng sim theo những cách quen thuộc thì chưa khai thác hết giá trị của loại trái này, vì vậy nhóm nghĩ đến việc chế biến thành kẹo dẻo, một sản phẩm tiện lợi, phù hợp với các bạn trẻ và có thể mua về làm quà”, Hải Yến nói.

Sau khi thống nhất ý tưởng, các thành viên trong nhóm bắt tay nghiên cứu quy trình chế biến. Theo em Gia Như, nhóm bắt đầu bằng việc lựa chọn, mua sim tươi rồi chế biến thành siro. Phần siro được phối trộn với các nguyên liệu tạo độ dẻo theo công thức riêng, sau đó gia nhiệt và khuấy đều để tạo hỗn hợp kẹo. Khi đạt yêu cầu, hỗn hợp được rót vào khuôn, để nguội và ổn định kết cấu trước khi đóng gói.

Gia Như cho biết khó khăn lớn nhất là tìm ra công thức phù hợp. Ban đầu nhóm nghĩ việc làm kẹo không quá phức tạp, nhưng khi thực hiện mới nhận ra nhiều công đoạn cần điều chỉnh. Có lần kẹo chưa đạt độ dẻo, có lần hương vị chưa hài hòa hoặc kết cấu thiếu ổn định.

Các thành viên phải thay đổi tỷ lệ nguyên liệu, thử nghiệm cách chế biến rồi tiếp tục đánh giá. Qua nhiều lần thực hiện, nhóm mới dần hoàn thiện công thức. “Quá trình thử nghiệm giúp chúng em hiểu rằng để biến ý tưởng thành sản phẩm cần sự kiên trì, phối hợp và sẵn sàng làm lại khi kết quả chưa đạt yêu cầu”, Gia Như cho biết.

Sau khi có mẫu thử, nhóm tổ chức khảo sát, mời người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Theo Hải Yến, kết quả ghi nhận mức độ đáp ứng kỳ vọng trung bình đạt 4,74/5 điểm; 100% người tham gia khảo sát cho biết chắc chắn sẽ mua lại và giới thiệu sản phẩm cho người khác. Nhóm cũng nhận được các đơn đặt hàng từ thầy cô và học sinh trong trường. Đây là những tín hiệu bước đầu để các thành viên tiếp tục điều chỉnh chất lượng, hoàn thiện quy trình trước khi tính đến việc mở rộng sản xuất.

Dùng mã QR kể chuyện sim rừng Phú Quốc

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, nhóm Hải Yến, Gia Hân, Gia Như chú trọng thiết kế bao bì như một kênh giới thiệu kẹo sim đến người tiêu dùng. Sản phẩm có hai kiểu đóng gói là túi zip và hũ nhựa, với nhãn riêng mang tông màu tím, hồng cùng hình ảnh hoa và trái sim. Trên nhãn, nhóm trình bày các thông tin về thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản. Mã QR được tích hợp để người mua tìm hiểu thêm về trái sim rừng và hành trình hình thành sản phẩm.

Gia Hân cho biết thông qua mã QR, nhóm muốn giới thiệu câu chuyện về sim rừng Phú Quốc đến người tiêu dùng. Khi quét mã trên bao bì, khách hàng có thể tìm hiểu hình ảnh những khu rừng sim gắn với cảnh quan tự nhiên của đảo, đặc tính của trái sim, tập quán thu hái của người dân địa phương và quá trình chế biến thành kẹo dẻo. Gia Hân nói: “Nhóm kỳ vọng mã QR sẽ là cầu nối giúp câu chuyện về sim rừng đến gần hơn với du khách và những người chưa có dịp tìm hiểu về loại trái này”.

Theo Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Phú Quốc Trần Tuấn Khoa, trường mong muốn thông qua cuộc thi khởi nghiệp, học sinh có cơ hội trải nghiệm, mạnh dạn đưa ý tưởng vào thực tiễn và rèn luyện tinh thần dám nghĩ, dám làm. Với dự án kẹo sim, các em Hải Yến, Gia Hân, Gia Như còn thể hiện sự quan tâm đến nguồn nguyên liệu bản địa, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Đây là trải nghiệm có ý nghĩa, giúp học sinh tích lũy thêm hành trang cho chặng đường phía trước.