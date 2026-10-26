Y tế xã vùng biên vượt khó triển khai khám sàng lọc cho dân bản

Những khó khăn cản trở tiến độ

Dân Hóa là xã miền núi vùng biên giới của tỉnh Quảng Trị với địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Các bản làng của xã này nằm rải rác dưới chân dãy núi Giăng Màn, có bản cách trung tâm xã hàng chục km đường rừng khúc khuỷu. Cư dân nơi đây phần đông là bà con đồng bào Bru – Vân Kiều, Chứt.

Trạm Y tế xã Dân Hóa triển khai khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Đ.T.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch, UBND xã Dân Hóa cũng lên phương án cụ thể để triển khai thực tiễn. Nhưng với điều kiện đặc thù của một xã miền núi biên giới, việc đưa chủ trương vào thực tế gặp một số khó khăn.

Ông Hồ Ba, trú bản Ba Loóc, xã Dân Hóa cho biết, nhiều năm về trước nhiều người ở bản vẫn tin vào cúng trừ ma, trừ tà, không đến cơ sở y tế thăm khám khi có bệnh. Sau thời gian dài được bác sĩ, chính quyền cùng bộ đội tuyên truyền, hỗ trợ, người dân dần hiểu và từ bỏ hủ tục.

Người dân xã Dân Hóa dần từ bỏ các hủ tục, tin vào các y bác sĩ. Ảnh: Đ.T.

Nhưng việc dân bản tiếp cận với y tế cũng gặp một số hạn chế. Cán bộ y tế thôn bản chỉ tư vấn, điều trị được một số bệnh cơ bản. Trạm y tế nằm ở xa, đường rời bản khó khăn nên nhiều người bệnh chuyển nặng mới quyết định tới trạm. May mắn, Trạm Y tế xã, Trạm Quân – Dân y thường xuyên cử y bác sĩ vào bản để thăm khám.

Bác sĩ Đinh Nhật Huy, Giám đốc Trạm Y tế xã Dân Hóa cho biết, do đặc thù của địa bàn nên việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân gặp không ít khó khăn. Địa bàn rộng, các bản nằm rải rác nên công tác thông tin, tuyên truyền rất vất vả. Địa hình cách trở, người dân không thể tập trung đến điểm trạm nên đơn vị phải chia nhân lực tới các điểm khám. Mưa lũ khiến nhiều thôn bản bị chia cắt cũng khiến việc khám sàng lọc bị đình trệ.

Cùng với đó, bệnh viện đa khoa khu vực phải thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc tại nhiều địa phương, mới hỗ trợ 1 đợt khám tại xã Dân Hóa khiến tiến độ triển khai chương trình chưa đáp ứng yêu cầu.

Địa bàn phức tạp, địa hình cách trở, người dân khó khăn khi đến điểm trạm để thăm khám. Ảnh: Đ.T.

Bà Hồ Thị Nang, trú bản La Trọng cho biết, dù nhận thông tin về đợt thăm khám, bà rất muốn tham gia đúng lịch nhưng con cái bận đi làm, không có người đưa đón. Sức khỏe yếu, đường xa, địa hình phức tạp nên bà không thể tự tới điểm khám.

Một số người dân cũng chưa hiểu đầy đủ mục đích của khám sức khỏe định kỳ. Chị Hồ Thị Hạnh, nhân viên y tế bản La Trọng, xã Dân Hóa cho biết "Một số người dân ngại việc đi khám nhưng không có thuốc mang về nên không muốn tham gia".

Hiểu cái khó, tìm phương án đẩy nhanh tiến độ

Bác sĩ Đinh Nhật Huy cho biết, theo thống kê hiện đã có hơn 80% người thuộc diện ưu tiên được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc. Để khắc phục những khó khăn, Trạm y tế xã hợp đồng với đơn vị y tế có đủ năng lực. Thành lập nhiều tổ khám sàng lọc lưu động, trực tiếp đến các cụm bản xa và hộ gia đình, ưu tiên người cao tuổi, người không thể tự đi lại và người mắc bệnh mạn tính.

Cách làm này nhằm giảm trở ngại về khoảng cách, tạo điều kiện để cán bộ y tế tiếp cận những người khó tham gia các đợt khám tập trung.

Cán bộ y tế vượt suối, leo đèo vào bản ngày cuối tuần để thăm khám, tư vấn cho bà con. Ảnh: TYTXDH.

Cùng với việc thăm khám, tư vấn sức khỏe, các tổ lưu động còn cấp phát thuốc từ nguồn quyên góp của các cơ quan, đơn vị. Trạm Y tế xã cũng sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên để mua một số loại thuốc cơ bản cấp phát cho người dân. Việc kết hợp các nguồn lực hỗ trợ góp phần giúp người dân, nhất là các hộ còn khó khăn, tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Dân Hóa tiếp tục rà soát người chưa được khám, tổ chức các đợt khám phù hợp với điều kiện từng bản, tăng cường phối hợp giữa trạm, chính quyền và nhân viên y tế thôn bản để vận động người dân tham gia. Sau khám, người dân được tư vấn kết quả, hướng dẫn điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

Cán bộ y tế đến tận nhà dân để thăm khám. Ảnh: Đ.T.

"Sau thời gian triển khai, đúc rút được kinh nghiệm, nên có những phương án xử lý phù hợp. Dù có nhiều khó khăn nhưng đơn vị luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu của chương trình hướng tới lợi ích của người dân. Chúng tôi nỗ lực hoàn thành việc khám sàng lọc cho 100% người trong diện ưu tiên trong thời gian tới", Giám đốc Trạm Y tế Dân Hóa chia sẻ.