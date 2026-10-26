Y tế số - Vì sức khỏe nhân dân

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Ảnh: PV

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chuyển đổi số được ngành Y tế cụ thể hóa bằng việc đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí và những khâu trung gian cho người dân trong tiếp cận dịch vụ y tế. Ông Trần Trọng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Sở tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, tái cấu trúc quy trình nội bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính; rà soát, triển khai tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực y tế của địa phương trên Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ đầu năm đến nay, Sở Y tế đã công bố 157 thủ tục hành chính, trong đó 109 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt 70%. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% việc thực hiện thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của ngành được triển khai theo hướng không phụ thuộc địa giới hành chính. Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ cho cơ quan Nhà nước một lần.

Đến nay, thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ đối với thủ tục hành chính được cắt giảm từ 25-30%. Từ ngày 10/6 đến 10/9/2026, Sở Y tế tiếp nhận 244 hồ sơ, đã giải quyết 189 hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn, 55 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 100%. Những con số này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức phục vụ, đưa thủ tục hành chính từ tư duy “quản lý hồ sơ” sang phục vụ dựa trên dữ liệu, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Số hóa toàn diện quy trình khám chữa bệnh

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, ngành Y tế chú trọng số hóa toàn diện quy trình khám, chữa bệnh, từ tiếp đón, đăng ký khám, quản lý hồ sơ đến thanh toán viện phí. Trọng tâm là triển khai bệnh án điện tử (EMR), từng bước thay thế hồ sơ bệnh án giấy, tạo nền tảng cho quản lý thông tin người bệnh xuyên suốt quá trình khám, điều trị, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ y tế.

Đến ngày 8/9, toàn tỉnh có 19/20 cơ sở y tế công bố triển khai bệnh án điện tử và đang được ngành Y tế tiếp tục đầu tư, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nâng cao năng lực nhân lực, hướng tới sử dụng 100% bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy từ ngày 1/1/2027.

Bệnh nhân trải nghiệm dịch vụ Kiosk Medipay tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên. Ảnh: Việt Anh (CTV)

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, việc sử dụng, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy được triển khai từ 1/10/2025. Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Xuân Thụ, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Phần mềm Bệnh án điện tử (EMR) được triển khai tại bệnh viện đáp ứng các yêu cầu về nhập hồ sơ, quản lý hồ sơ khám, chữa bệnh nội trú, nội trú ban ngày, ngoại trú; cho phép thực hiện thanh toán và liên thông thông tin BHYT, thanh toán viện phí, quản lý xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý thống kê, báo cáo... Dữ liệu về người bệnh được lưu trữ trên hệ thống, giúp bác sĩ nhanh chóng nhận được kết quả xét nghiệm, X-quang, siêu âm... trên hệ thống để chẩn đoán chính xác và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên, từ tháng 7/2025, đơn vị đã đưa vào sử dụng hệ thống Kiosk Medipay giúp rút ngắn thời gian và thủ tục khám bệnh. Đây là một bước chuyển từ số hóa từng khâu sang xây dựng quy trình khám, chữa bệnh trên môi trường số. Ông Cầm Việt Anh, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện, thông tin: Hệ thống Kiosk Medipay giúp tự động hóa quy trình khám, chữa bệnh với 3 chức năng chính: Đăng ký khám nhanh, xác thực và đồng bộ thông tin người bệnh qua CCCD gắn chip; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Qua đó, rút ngắn thủ tục, giảm thời gian chờ, đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch và bảo mật dữ liệu.

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cập nhật thông tin người bệnh lên hệ thống.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay thế thẻ BHYT giấy. 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, khu vực đã nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và các ngân hàng kết nối thanh toán điện tử, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế giấy tờ rườm rà.

Xây dựng kho dữ liệu sức khỏe số

Cùng với số hóa hoạt động khám, chữa bệnh, ngành Y tế Sơn La đang từng bước xây dựng, hình thành nền tảng dữ liệu sức khỏe toàn dân. Sở Y tế đã rà soát, tổng hợp và cập nhật dữ liệu lĩnh vực y tế; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất phương thức cập nhật dữ liệu vào kho cơ sở dữ liệu tỉnh, xây dựng kịch bản điều hành dữ liệu lĩnh vực y tế tại kho dữ liệu chung.

Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh; triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công và chăm sóc sức khỏe nhân dân; phục vụ kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định.

Cán bộ xã Chiềng Hoa hướng dẫn nhân dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, toàn tỉnh có 20/20 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hoàn thành kết nối liên thông với Cổng dữ liệu sức khỏe quốc gia; 100% trạm y tế và điểm y tế hoàn thành kết nối trên cổng liên thông thử nghiệm. Toàn tỉnh có 57.528 lượt khám bệnh được cập nhật lên hệ thống Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; 335.959 người được lập Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt 24,1% dân số toàn tỉnh.

Ông Trần Trọng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết thêm: Nếu thủ tục hành chính số giúp người dân giảm thời gian đi lại, bệnh viện số giúp quy trình khám, chữa bệnh thuận tiện hơn, thì dữ liệu sức khỏe số tạo nền tảng cho một phương thức quản lý y tế mới. Dữ liệu được tích lũy, liên thông và khai thác đúng mục đích sẽ hỗ trợ ngành Y tế thực hiện tốt việc quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân theo hướng chủ động ngay từ cộng đồng.

Khi mỗi người dân sở hữu một hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi cơ sở y tế vận hành trên nền tảng số, khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế sẽ ngày càng được thu hẹp tối đa. Qua đó, năng lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao, hướng tới xây dựng một nền y tế hiện đại và hiệu quả trong thời đại mới.