Y tế số góp phần nâng chất lượng khám chữa bệnh

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tại lễ khai mạc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi Vietnam 2026, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh ngày 22/9.

Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định, triển lãm sẽ cầu nối giữa khoa học, công nghệ và thực tiễn trong lĩnh vực y tế, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, có 3 thành tố quan trọng để nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ người dân gồm cơ sở vật chất của cơ sở y tế; nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, chuyên gia y tế; thiết bị y tế và thuốc. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này thì công tác chăm sóc sức khỏe và điều trị sẽ rất khó thành công.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ưu tiên công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để hiện thực hóa các chủ trương trên, ngành y tế xác định đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số là động lực quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Y tế tham quan các gian hàng tại triển lãm.

Do đó, Bộ Y tế đang tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

"Chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình hiện đại hóa ngành y tế. Trong đó, việc xây dựng sổ khám sức khỏe điện tử cho toàn dân sẽ giúp theo dõi quá trình sức khỏe của mỗi người. Khi người dân đến khám tại các cơ sở y tế, thông tin sức khỏe có thể được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Triển lãm năm nay quy tụ hơn 500 gian hàng với 600 thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia vùng lãnh thổ.

Theo ông Ben Wong, Tổng Giám đốc Informa Markets Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Triển lãm và Hội nghị Toàn Cầu (GLOEX), chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều khả năng mới trong chẩn đoán, quản lý y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo đó, Việt Nam đang trở thành thị trường có vai trò ngày càng quan trọng trong lĩnh vực y tế khu vực. Vì vậy, các nền tảng kết nối cộng đồng y tế ngày càng cần thiết, góp phần thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đưa công nghệ mới đến gần hơn với các cơ sở y tế.

Đặc biệt, triển lãm năm nay còn giới thiệu công nghệ và giải pháp phục hồi chức năng, hỗ trợ vận động và chăm sóc người cao tuổi.

Pharmedi Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 22 - 24/9 tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 600 thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến đón khoảng 12.000 lượt khách tham quan. Các sản phẩm, thiết bị và giải pháp được giới thiệu tập trung vào các lĩnh vực thiết bị y tế, dược phẩm, nguyên liệu dược, công nghệ y tế và y tế số, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn hỗ trợ chẩn đoán, ra quyết định, quản lý và vận hành bệnh viện.

Các trang thiết bị hiện đại trong lĩnh vực y tế được giới thiệu tại triển lãm.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành được tổ chức, tạo cơ hội để các cơ sở y tế và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, cập nhật xu hướng phát triển của thế giới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh giới thiệu các trang thiết bị, triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên đề.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày, tham quan mà còn cần trở thành nơi kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở y tế và người dân. Thông qua các hoạt động tại triển lãm, doanh nghiệp và cơ sở y tế có thể kết nối để đưa các thiết bị y tế, thuốc mới đến cơ sở y tế với giá cả hợp lý, để người dân được thụ hưởng.