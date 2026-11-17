Nỗ lực số hóa ở bệnh viện vùng cao

Khu vực Mộc Châu - tỉnh Sơn La là địa bàn của 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,69% dân số. Từ bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử đến trợ lý AI y khoa, các giải pháp chuyển đổi số đang được Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu (Sơn La) triển khai nhằm cải thiện quy trình khám, chữa bệnh. Để đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và người dân ở các bản xa thực sự được hưởng lợi, bệnh viện phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích này.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu, chuyển đổi số không chỉ được triển khai trong công tác quản lý, điều trị mà còn hướng đến hỗ trợ người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Bệnh viện đã ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin với các phân hệ quản lý người bệnh, điều trị, cận lâm sàng, lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa (PACS), bệnh án điện tử (EMR).

Những giải pháp này giúp thông tin người bệnh được quản lý, lưu trữ có hệ thống, hỗ trợ nhân viên y tế tra cứu dữ liệu trong quá trình khám và điều trị. Việc số hóa quy trình cũng góp phần giảm các thao tác hành chính, hạn chế thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi hơn cho người bệnh.

Song song với đó, bệnh viện hỗ trợ người dân cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Khi thông tin sức khỏe được cập nhật trên nền tảng số, người dân có thêm công cụ theo dõi lịch sử khám, chữa bệnh; dữ liệu cũng có thể hỗ trợ bác sĩ trong quá trình tiếp nhận, tư vấn và điều trị theo quy định.

Lễ ra mắt trợ lý AI Mây của bệnh viện.

Ngày 13/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu tiếp tục ra mắt trợ lý AI y khoa “Mây”, hướng đến hỗ trợ cả nhân viên y tế và người dân trong việc tiếp cận thông tin, hướng dẫn sử dụng dịch vụ y tế. Đây là bước phát triển mới trong quá trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại bệnh viện.

Tuy nhiên, với địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc đưa công nghệ đến gần người dân không chỉ dừng ở việc xây dựng phần mềm. Người cao tuổi, người ở các bản xa trung tâm hoặc chưa quen sử dụng điện thoại thông minh có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các tiện ích số. Vì vậy, hướng dẫn trực tiếp, đơn giản hóa thao tác và hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng là yêu cầu quan trọng.

Theo BSCKII Khuất Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu, bệnh viện sẽ tăng cường đào tạo, tập huấn để mỗi khoa, phòng có nhân sự sử dụng thành thạo các giải pháp công nghệ và có thể hướng dẫn người bệnh. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với chính quyền các xã, phường và cơ quan báo chí để tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân, du khách biết và sử dụng các tiện ích.

Bệnh viện dự kiến định kỳ đánh giá hiệu quả triển khai, tiếp nhận phản hồi của người dân để điều chỉnh, hoàn thiện các giải pháp. Theo lãnh đạo bệnh viện, việc ra mắt trợ lý AI “Mây” mới là khởi đầu; thước đo hiệu quả cuối cùng phải là sự hài lòng của người bệnh khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Đưa công nghệ đến đúng người cần

Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu có quy mô 310 giường bệnh kế hoạch, mỗi năm tiếp nhận trên 59.000 lượt khám bệnh, phục vụ người dân nhiều xã, phường lân cận và du khách. Nơi đây luôn là điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng biên giới của tỉnh Sơn La.

Quy mô phục vụ lớn, đối tượng người bệnh đa dạng đặt ra yêu cầu các giải pháp số phải dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi và người dân ở vùng sâu, vùng xa cần được quan tâm để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Theo ông Đỗ Trí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, giá trị của chuyển đổi số không nằm ở việc có thêm bao nhiêu phần mềm mà ở chỗ người dân được phục vụ thuận tiện, nhanh chóng và tốt hơn. Địa phương mong muốn bệnh viện tiếp tục hoàn thiện các tiện ích theo hướng dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời hướng dẫn người bệnh từ khâu đăng ký, tra cứu thông tin đến quá trình khám, chữa bệnh.

UBND phường Mộc Châu sẽ phối hợp với bệnh viện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh sử dụng các tiện ích số. Chính quyền địa phương cũng phối hợp rà soát, cập nhật thông tin về địa bàn, điểm du lịch và dịch vụ y tế để hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm thông tin chính xác khi cần.

Bên cạnh thuận tiện trong sử dụng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế cần bảo đảm thông tin chuyên môn chính xác, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân. Công nghệ có vai trò hỗ trợ, không thay thế việc thăm khám, tư vấn và quyết định chuyên môn của bác sĩ.

Đưa y tế số đến gần người dân vùng cao vì thế không chỉ là câu chuyện đầu tư công nghệ mà còn là quá trình hướng dẫn, đồng hành để mỗi người có thể sử dụng các tiện ích phù hợp với điều kiện của mình. Khi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, được hỗ trợ tiếp cận và sử dụng hiệu quả, chuyển đổi số mới thực sự góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tại địa phương.