Y tế đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị tai nạn lao động

Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ vừa phẫu thuật thành công cho một người bệnh bị chèn ép khoang.

Theo lãnh đạo TTYT Quân dân y Bạch Long Vĩ, ca bệnh là nam giới, 42 tuổi (quê ở Quảng Ngãi) bị tai nạn lao động dẫn đến sốc, chấn thương nặng. Qua khám và chẩn đoán, bệnh nhân bị chèn ép khoang ở cẳng tay trái.

Do đặc thù cách đất liền hơn 110 km, việc chuyển người bệnh vào đất liền bằng tàu hoặc trực thăng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, sóng gió. Vì thế, việc phẫu thuật và xử trí cấp cứu ngay tại đảo cho ca bệnh được cho là tối ưu nhất.

Ca phẫu thuật tại đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ cho bệnh nhân bị chèn ép khoang cẳng tay trái. Ảnh: TTYTBLV

Chèn ép khoang là một cấp cứu ngoại khoa, cần được xử trí trong "giờ vàng". Nếu can thiệp chậm trễ, người bệnh có thể bị hoại tử cơ, tổn thương thần kinh, thậm chí phải cắt cụt chi hoặc đe dọa tính mạng.

Đây cũng là ca phẫu thuật thứ 7 trong năm 2026 mà y tế tuyến đảo thực hiện, đều thành công. Qua đó cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe quân và dân trên đảo.

Mỗi ca cấp cứu, phẫu thuật được xử trí kịp thời tại đảo không chỉ giúp người bệnh giảm nguy cơ phải chuyển tuyến trong điều kiện khó khăn, mà còn góp phần tạo sự yên tâm cho quân và dân đang sinh sống, làm việc và thực hiện nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu.