Y tế cơ sở: Để người dân an tâm từ tuyến đầu (Kỳ cuối)

Hiệu quả của các giải pháp cần được thể hiện ở khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại địa phương.

Bác sĩ siêu âm ổ bụng cho người dân tại Trạm Y tế xã Cẩm Giàng.

Đào tạo nhân lực, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho tuyến cơ sở

Để từng bước ổn định đội ngũ, tỉnh đã ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030. Cùng với bổ sung nhân lực, ngành chú trọng đào tạo theo yêu cầu vị trí việc làm, nâng trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý. Đây là hướng giải quyết lâu dài đối với tình trạng thiếu một số chuyên ngành và khó bố trí người tại các điểm trạm.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn ngành Y tế cử 98 viên chức đào tạo đại học, sau đại học; 10 viên chức tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816; 128 viên chức được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm và 357 viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Việc nâng năng lực đội ngũ toàn ngành tạo thêm điều kiện hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở.

Bác sĩ chuyên khoa I Triệu Thị Minh Thu, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế phường Đức Xuân, cho rằng trạm cần tiếp tục được đào tạo chuyên môn. Khi cán bộ đủ khả năng làm chủ kỹ thuật, việc đề xuất trang thiết bị mới có thể phát huy đúng hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngành Y tế đã tham mưu UBND tỉnh ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai; đồng thời ký kết hợp tác với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau ký kết, các đơn vị tổ chức đào tạo cho hơn 100 lượt viên chức, triển khai 3 hội thảo chuyên môn, hướng tới phát triển nhân lực và chuyển giao kỹ thuật.

Trong 8 tháng, 7 cơ sở khám, chữa bệnh được bổ sung tổng cộng 465 danh mục kỹ thuật. Đây là kết quả của hệ thống khám, chữa bệnh trong tỉnh, góp phần nâng khả năng chẩn đoán, điều trị. Đối với trạm y tế, sự liên kết với các cơ sở có năng lực chuyên sâu là điều kiện để được hỗ trợ, cập nhật kiến thức và xử trí phù hợp với phạm vi chuyên môn.

Bác sĩ Hoàng Đức Cảnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Bằng Thành, bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tại trạm được tạo điều kiện đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. Theo ông, khi trình độ được nâng cao, chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở sẽ cải thiện rõ rệt, giúp người dân thuận tiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất

Việc mở rộng phạm vi kỹ thuật giúp các cơ sở từng bước nâng khả năng chẩn đoán, điều trị, tạo thêm lựa chọn dịch vụ cho người bệnh ngay tại địa phương.

Qua rà soát, Sở Y tế xác định 90/92 trạm y tế xã, phường có nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến khoảng gần 1.935 tỷ đồng. Trong đó, 57 trạm được đề xuất đầu tư xây dựng bằng nguồn lực cấp tỉnh, tổng kinh phí khoảng 1.181 tỷ đồng; 33 trạm còn lại cần khoảng hơn 754 tỷ đồng, dự kiến giao địa phương chủ động bố trí trong giai đoạn 2026-2029.

Các nhu cầu đầu tư trên cần được triển khai theo lộ trình, gắn với điều kiện và khả năng cung cấp dịch vụ của từng trạm. Phòng chức năng, thiết bị và người vận hành phải được tính toán cùng nhau để nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả.

Việc duy trì các điểm trạm cũng cần phù hợp với đặc điểm dân cư, khoảng cách đi lại và nhu cầu khám, chữa bệnh.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các bệnh viện được phân công ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trạm, hỗ trợ mua sắm và bảo đảm cung ứng thuốc, thiết bị cho đến khi trạm đủ điều kiện tự ký hợp đồng.

Sự hỗ trợ này giúp duy trì hoạt động chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện để các trạm từng bước hoàn thiện năng lực tổ chức hoạt động.

Bà Vũ Thị Kim Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND phường Đức Xuân, cho biết: Địa phương mong được tỉnh quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là các phòng chuyên môn. Phường cũng sẽ tiếp tục xã hội hóa để bổ sung điều kiện tư vấn, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đổi mới quản lý và nâng trách nhiệm phục vụ

Bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh là yêu cầu quan trọng.

Cùng với củng cố chuyên môn, chuyển đổi số được triển khai nhằm kết nối thông tin và phục vụ quản lý sức khỏe. Năm 2026, ngành Y tế dành 25 tỷ đồng cho nhiệm vụ này. Toàn bộ 336 cơ sở khám, chữa bệnh đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID, với 7.813.631 lượt tra cứu thông tin thẻ.

Tỷ lệ người dân được quản lý trên hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 93,3%; khoảng 40,02% người dân tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu.

Toàn ngành cũng đã tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 1.100 công chức, viên chức và bồi dưỡng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số cho 37 công chức, viên chức.

Đối với trạm y tế, dữ liệu khám, sàng lọc và điều trị được cập nhật đầy đủ sẽ hỗ trợ theo dõi diễn biến sức khỏe, phát hiện nguy cơ và tư vấn phù hợp. Việc quản lý người mắc bệnh mạn tính, chăm sóc bà mẹ, trẻ em hay theo dõi kết quả khám sức khỏe cũng có thêm cơ sở để thực hiện liên tục. Muốn vậy, ứng dụng công nghệ cần gắn với bồi dưỡng người sử dụng và chất lượng thông tin đầu vào.

Đổi mới phương thức quản lý còn gắn với trách nhiệm của đội ngũ. Toàn bộ cơ sở y tế đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử; 100% viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện. Sở Y tế đã kiểm tra trực tiếp 10 đơn vị, qua đó chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng trách nhiệm người đứng đầu và thái độ phục vụ người bệnh.

Ông Trần Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: Ngành tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo nhiệm vụ của trạm y tế; tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ. Sự phối hợp này cần được duy trì thường xuyên để những khó khăn phát sinh ở cơ sở được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Từ ổn định hoạt động đến nâng chất lượng là quá trình cần nguồn lực và sự phối hợp bền bỉ của ngành Y tế, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan. Khi đội ngũ được đào tạo phù hợp, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ và trách nhiệm quản lý được thực hiện đầy đủ, trạm y tế sẽ có thêm điều kiện đáp ứng nhu cầu của người dân.