Ý sẽ giới hạn số học sinh nước ngoài mỗi lớp, cấm trang phục che kín mặt

Phát biểu ngày 20/9 tại một sự kiện của tổ chức thanh niên thuộc Đảng Anh em Ý (FdI), bà Meloni khẳng định: "Đối với chúng tôi, bất kỳ ai đến Ý và muốn xây dựng tương lai ở đây đều phải học ngôn ngữ của chúng tôi, hiểu văn hóa của chúng tôi và tôn trọng các quy tắc của chúng tôi".

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni phát biểu tại sự kiện. Ảnh chụp màn hình.

Về đề xuất cấm trang phục che mặt, quy định mới nhắm vào burqa và niqab – hai loại trang phục trùm kín thân thể hoặc che toàn bộ khuôn mặt của phụ nữ Hồi giáo, trong khi không áp dụng đối với khăn hijab chỉ che tóc và cổ.

Bà Meloni tuyên bố: "Bạn phải đến trường với khuôn mặt để trần và ở Ý, không ai, nhân danh một truyền thống có thực hay giả định, có thể quyết định rằng một người phụ nữ trẻ phải che giấu bản thân".

Phân biệt một số loại trang phục che mặt của phụ nữ Hồi giáo. Ảnh: Wikipedia

Liên quan đến quy định về sĩ số lớp học, Thủ tướng Ý cho rằng học sinh bản địa không được phép trở thành lực lượng thiểu số trong chính các lớp học ở nước mình.

Bà giải thích rằng nếu một lớp chỉ có một em không hiểu tiếng Ý thì em đó có thể nhanh chóng hòa nhập nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và giáo viên, nhưng nếu số lượng học sinh không biết tiếng chiếm phần lớn thì đó không còn là sự hòa nhập mà là sự bỏ mặc.

Hiện tại, Ý đang áp dụng hướng dẫn hành chính ban hành từ năm 2010 với mức trần khuyến nghị là 30% học sinh không có quốc tịch Ý trong mỗi lớp. Dữ liệu thống kê cho thấy học sinh nước ngoài chiếm khoảng 11,6% tổng số học sinh từ mầm non đến trung học trên toàn quốc, tương đương hơn 930.000 em, nhưng mật độ này phân bố rất không đều và tập trung cao tại một số khu vực đô thị.

Trước đó, vào ngày 11/9, Bộ trưởng Giáo dục Ý Giuseppe Valditara đã nhận định giới hạn 30% trước đây chưa được thực thi hiệu quả và chính quyền cần luật hóa quy định này.

Gói giải pháp trên dự kiến sẽ sớm được trình lên Hội đồng Bộ trưởng Ý phê duyệt. Sau khi được thông qua, dự luật sẽ cần Quốc hội Ý phê chuẩn trong vòng 60 ngày để chính thức có hiệu lực thi hành.