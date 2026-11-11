Ý Nhi phản ứng khi Khánh Như chính thức đi thi Hoa hậu Quốc tế 2026

Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Khánh Như đều là những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả yêu sắc đẹp Việt Nam. Mới đây, động thái của Ý Nhi dành cho đàn em khi Khánh Như chính thức lên đường sang Nhật Bản tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 đã thu hút sự chú ý.

Cụ thể, mới đây Khánh Như chính thức sang Nhật Bản và bắt đầu hành trình tranh tài tại Miss International 2026. Người đẹp Việt Nam nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Trong số đó, phản ứng của Hoa hậu Ý Nhi đặc biệt nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Khánh Như chính thức lên đường qua Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế 2026.

Dù đang du học tại Úc, Ý Nhi vẫn dành sự chú ý cho hành trình của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Nàng hậu gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ mong đợi Khánh Như sẽ có một hành trình đáng nhớ và đạt được thành tích cao tại cuộc thi năm nay.

"Chúc em luôn tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng theo cách riêng của mình, mang những giá trị tốt đẹp cùng niềm tự hào Việt Nam lan tỏa tại hành trình Miss International 2026", Ý Nhi nhắn gửi Khánh Như.

Màn tương tác giữa hai người đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự quan tâm, ủng hộ mà Ý Nhi dành cho đàn em. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng gửi lời chúc đến Khánh Như, hy vọng cô giữ được phong độ, sự tự tin và thể hiện tốt bản thân trong những phần thi sắp tới.

Đáng chú ý, trước đó, Ý Nhi từng là một trong những cái tên được đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss International 2026. Sau hành trình tại Miss World 2025, nàng hậu được nhận xét có thêm nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành khi chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Ý Nhi đang tập trung hoàn thành chương trình học tại Úc nên chưa có kế hoạch tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Dù vậy, khán giả vẫn dành nhiều tình cảm cho người đẹp sinh năm 2002 và mong chờ những cơ hội mới của cô trong tương lai. Sau khi hoàn thành hành trình ba năm du học tại Úc, Ý Nhi được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những hoạt động nổi bật, thậm chí trở lại với một đấu trường nhan sắc quốc tế phù hợp.

Ý Nhi gửi lời chúc khi Khánh Như lên đường qua Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế 2026.

Về phía Khánh Như, hành trình tại Miss International 2026 cũng đang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Trước khi chính thức tham gia tranh tài tại Hoa hậu Quốc tế 2026, Khánh Như từng gây chú ý khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025.

Việc được trao cơ hội tham gia Miss International 2026 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Khánh Như. Đây cũng là dịp để người đẹp giới thiệu nhan sắc, bản lĩnh và những nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tới, Khánh Như sẽ lần lượt tham gia các hoạt động, phần thi thuộc khuôn khổ cuộc thi. Sự chuẩn bị và thể hiện của đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ nhận được sự theo dõi sát sao từ cộng đồng yêu sắc đẹp trong nước.

Đông đảo người hâm mộ bày tỏ hy vọng Khánh Như sẽ phát huy những thế mạnh của bản thân, giữ được sự tự tin và có màn thể hiện ấn tượng. Đặc biệt, khán giả mong cô có thể nối tiếp thành công của những đại diện Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss International, trong đó có Hoa hậu Thanh Thủy. Với sự ủng hộ từ đồng nghiệp và người hâm mộ, Khánh Như được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng trong hành trình chinh phục vương miện năm nay.

Khánh Như được nhiều khán giả kỳ vọng đạt thành tích tại Hoa hậu Quốc tế 2026.