Ý Nhi, Khánh Vân xúc động trước lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực công viên Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Những cành hoa trắng xuất hiện trên nhiều tuyến phố, tạo nên khung cảnh trang nghiêm, lắng đọng giữa lòng thành phố.

Nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt như Emoura Phạm, Yến Nhi, Ngô Bảo Ngọc, Thu Ngân... đã đến khu vực công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Emoura Phạm diện áo dài trắng, đến tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. (Ảnh từ TikTok Đào Rao Tin)

Ngoài ra, nhiều Hoa hậu còn chia sẻ những dòng trạng thái xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Dù đang du học ở Úc, Hoa hậu Ý Nhi luôn hướng về sự kiện đặc biệt tại quê nhà.

Người đẹp viết: "Thành kính tri ân và cúi đầu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ!".

Hoa hậu Ý Nhi bày tỏ lòng biết ơn trước khoảnh khắc thiêng liêng đưa tiễn 731 hài cốt Anh hùng liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Trong khi đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng bày tỏ sự thành kính trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Cô chia sẻ: "Vân xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ. Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ đã hi sinh vì hoà bình, độc lập và tự do của Tổ quốc".

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh cũng có những chia sẻ sâu sắc về khoảnh khắc thiêng liêng này. Người đẹp viết: "Thành phố hôm nay đi đến đâu cũng thấy những cành hoa trắng, tất cả đều chậm lại để dành sự cảm tạ sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã giúp 731 anh hùng được tìm thấy và trở về sau bao nhiêu năm... Lòng ai cũng lặng đi vì chúng ta đều biết thời bình hôm nay phải đánh đổi bằng quá nhiều hy sinh và nỗi đau. Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Hoa hậu Khánh Vân, Phương Linh bày tỏ xúc động, biết ơn trước khoảnh khắc thiêng liêng vào sáng nay.

Những chia sẻ của Ý Nhi, Khánh Vân, Phương Linh cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu Việt nhận được sự quan tâm, đồng cảm từ khán giả. Nhiều người bày tỏ niềm xúc động, lòng biết ơn và sự trân trọng đối với thế hệ đi trước.

Giữa nhịp sống thường nhật, hình ảnh dòng người tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ một lần nữa nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh.

Hành trình đưa các anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng kéo dài khoảng 26 km, đi qua nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM. Cụ thể, đoàn xe xuất phát từ công viên Lê Thị Riêng, lần lượt di chuyển qua đường Trường Sơn, đường Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, tiếp tục theo đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội trước khi đến Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.