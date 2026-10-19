Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 chuẩn nhất

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là thông tin được nhiều người quan tâm, tìm hiểu để biết chính xác, tường tận.

Nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Về nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hàng năm làm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Trong suốt chiều dài lịch sử nước ta, người phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Ý nghĩa và nguồn gốc ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là để tôn vinh người phụ nữ Việt. Ảnh: QĐND.

Khi Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã đề cập đến việc nam nữ bình quyền. Điều này có nghĩa là, phụ nữ cũng trở thành lực lượng quan trọng trong cách mạng với nhiệm vụ đề ra rằng: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền với sứ mệnh giải phóng dân tộc và giải phóng các giai cấp.

Ngày 20/10 được chọn là ngày Phụ nữ Việt Nam cho thấy sự coi trọng của Đảng và toàn xã hội với vai trò, đóng góp quan trọng của người phụ nữ Việt. Đây chính là nguồn gốc lịch sử, nguồn gốc ra đời ngày Phụ nữ Việt Nam.

Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Về ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đây là ngày mà lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, một tổ chức riêng dành cho phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai, nhằm động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là ngày mà lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước.

Trong công cuộc giải phóng đất nước, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc, cống hiến cho đất nước những người chồng, người con xuất sắc, mà họ còn là những chiến sĩ kiên cường, anh dũng trên tiền tuyến.

Trong thời bình, phụ nữ Việt Nam có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước, như lời Bác Hồ từng nói: "Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hàng năm là ngày đất nước, xã hội ghi nhận và vinh danh những đóng góp to lớn của các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em - những người phụ nữ Việt Nam xứng đáng với 8 chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Dịp lễ 20/10 cũng là cơ hội cho nam giới thể hiện tình cảm, gửi gắm yêu thương vào những món quà 20/10, lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam ý nghĩa dành cho mẹ, vợ, con gái, bạn gái…

Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 20/10/2026.