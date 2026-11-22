Ý nghĩa và dấu mốc đặc biệt Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11)
Ngày 24-2-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23-11 hàng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Đây là cột mốc đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn các di tích lịch sử và văn hóa dân tộc, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/infographic-y-nghia-va-dau-moc-dac-biet-ngay-di-san-van-hoa-viet-nam-23-11-167441.html