Ý nghĩa thiết thực ngày hội khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Chương trình "Trạm xanh Hà Tĩnh" năm 2026, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là các phiên livestream cùng KOC giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Những phụ nữ Hà Tĩnh gắn bó với ruộng đồng đã tự tin giới thiệu những sản phẩm từ nông sản quê hương, do chính bàn tay mình sáng tạo để giới thiệu đến khách hàng khắp mọi miền.

Qua đó, khẳng định bản lĩnh sáng tạo của người phụ nữ quê hương núi Hồng, sông La trong bối cảnh mới: thích ứng với sự chuyển động của thời đại công nghệ số để vươn lên làm chủ cuộc sống.

Cũng là một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo chị em là “Trạm kết nối cùng chuyên gia”.

Tại đây, các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, Hệ sinh thái MEVI, Agritech và Quỹ BestB Capital trực tiếp tham vấn giải pháp phát triển sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ bảo quản sau thu hoạch và phương pháp chứng minh năng lực để gọi vốn thành công. Đồng thời, chị em cũng được hướng dẫn cách xây dựng “uy tín thương hiệu số”, tận dụng nền tảng trực tuyến để mở rộng thị trường bền vững.

Chị Nguyễn Thị Tâm (xã Lộc Hà) bày tỏ: "Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm nay, các hoạt động rất bổ ích và thiết thực. Nhờ các chuyên gia tư vấn, tôi gỡ được nhiều băn khoăn trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cũng như cách tiếp thị số trong bối cảnh mới".

Tại ngày hội còn có những gian hàng khởi nghiệp đầy màu sắc.

Những sản vật quê hương, qua bàn tay cần cù, sáng tạo của phụ nữ Hà Tĩnh đã trở thành những sản phẩm chất lượng, được khách hàng mọi miền tin dùng.