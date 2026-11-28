Công nhân tham gia bộ môn kéo co tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.

Với nhiều hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, ngày hội không chỉ tạo không khí vui tươi sau những giờ làm việc mà còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết công nhân giữa các đơn vị, doanh nghiệp.

Sân chơi sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức với nhiều nội dung thi đấu như: chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bố… thu hút sự tham gia và cổ vũ nhiệt tình của hơn 1 ngàn vận động viên và đông đảo đoàn viên, công nhân lao động. Ngay từ đầu chương trình, không khí ngày hội đã trở nên sôi động bởi sự hào hứng của các đội thi và tiếng cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Trên đường chạy việt dã, các vận động viên nỗ lực duy trì tốc độ, vượt qua từng chặng đường để về đích. Ở nội dung kéo co, những màn tranh tài đòi hỏi sức mạnh, sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần đồng đội đã tạo nên không khí thi đấu hào hứng. Trong khi đó, phần thi nhảy bao bố mang đến nhiều tiếng cười với những pha tranh tài vui nhộn, thể hiện sự khéo léo và tinh thần nhiệt tình của người tham gia.

Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026 khép lại với nhiều niềm vui và những dấu ấn đẹp trong lòng người tham gia. Từ sân chơi này, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó trong công nhân lao động tiếp tục được lan tỏa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở; đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Tham gia ngày hội, anh Nguyễn Văn Duyệt, công nhân Công ty TNHH Long Fa Việt Nam (phường Minh Hưng) cho biết: Hằng ngày, công nhân làm việc theo ca, thời gian dành cho các hoạt động vui chơi, giải trí không nhiều. Vì vậy, được tham gia những sân chơi do Công đoàn tổ chức, công nhân rất vui và hào hứng. Không chỉ được vận động, rèn luyện sức khỏe, NLĐ còn có dịp giao lưu với công nhân ở những đơn vị khác, hiểu nhau hơn và có thêm động lực trong công việc.

Cùng chung niềm vui, chị Dương Thị Mỹ Lệ, Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Phú) chia sẻ: Đến với ngày hội, điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần cổ vũ và sự phối hợp của các thành viên trong đội. Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ nhưng tất cả đều cố gắng vì thành tích chung. Qua hoạt động này, tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa những NLĐ.

“Sau ngày hội, chúng tôi có thêm những kỷ niệm vui bên đồng nghiệp. Đây cũng là dịp để công nhân được thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc vất vả” - chị Lệ bày tỏ.

Điểm đáng chú ý của ngày hội không chỉ nằm ở kết quả các phần thi mà còn ở tinh thần giao lưu, hưởng ứng của công nhân lao động. Dù ở vị trí thi đấu hay cổ vũ, mỗi người đều góp phần tạo nên không khí đoàn kết, gần gũi. Những NLĐ vốn quen với nhịp độ sản xuất khẩn trương nay có dịp cùng nhau tham gia hoạt động tập thể, tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng mối quan hệ gắn bó trong tập thể.

Quan tâm đời sống tinh thần cho người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Đức Thắng cho biết: Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, NLĐ tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, các hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân lao động. Thông qua những sân chơi tập thể, NLĐ có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, gắn bó. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để tổ chức Công đoàn đồng hành, chăm lo toàn diện hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Thực tế, với đặc thù làm việc theo ca, kíp, tăng ca và chịu áp lực về tiến độ sản xuất, nhiều công nhân ít có điều kiện tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí. Vì vậy, những chương trình văn hóa, thể thao do tổ chức Công đoàn triển khai có ý nghĩa thiết thực, giúp NLĐ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Không chỉ tạo cơ hội vận động, nâng cao sức khỏe, các hoạt động còn góp phần giải tỏa căng thẳng, tạo tâm lý thoải mái, tích cực sau những giờ làm việc.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Sản xuất gỗ An Cường Đồng Nai (phường Chơn Thành) bày tỏ: Đến với ngày hội văn hóa, công ty có 40 NLĐ đăng ký tham gia 3 môn thi đấu gồm: kéo co, nhảy bao bố và chạy việt dã. Ngoài ra, ban giám đốc, lãnh đạo Công đoàn và NLĐ cũng đến cổ vũ, hưởng ứng, với tổng số khoảng 70 người. Đây là hoạt động thiết thực, mang đến sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường sự gắn kết giữa NLĐ. Việc tổ chức các sân chơi chung còn tạo điều kiện để công nhân ở nhiều DN, ngành nghề khác nhau gặp gỡ, giao lưu.

Có thể thấy, chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm tiền lương, phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc mà còn cần quan tâm đến nhu cầu văn hóa, tinh thần. Khi được tạo điều kiện tham gia các hoạt động phù hợp, công nhân có thêm động lực, sự gắn bó với đồng nghiệp và nơi làm việc. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ NLĐ khỏe về thể chất, vững về tinh thần, tích cực thi đua lao động sản xuất.