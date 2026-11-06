Ý nghĩa lịch sử và thời đại của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946. Ảnh tư liệu Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Nguồn gốc Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 gắn với sự kiện lịch sử nào?

Ngày 24/11 được chọn làm Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm ghi nhớ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, diễn ra ngày 24/11/1946 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ và phải đối mặt với nhiều thách thức. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước ngay từ những năm đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò dẫn đường của văn hóa đối với sự phát triển dân tộc qua quan điểm nổi tiếng: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng này đặt văn hóa vào vị trí quan trọng trong sự nghiệp kiến thiết đất nước, không chỉ là lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật mà còn gắn với con người, giáo dục, đạo đức và đời sống xã hội.

Việc chọn ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam vì thế mang ý nghĩa nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam.

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 24/4/2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam với 477/489 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Nghị quyết chính thức quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Hơn 400 hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc

Theo thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến thời điểm này, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Toàn quốc dự kiến có 406 chương trình, sự kiện được giới thiệu tới công chúng. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chiếm số lượng lớn nhất với 282 sự kiện; thể dục, thể thao có 36 sự kiện; trưng bày, triển lãm có 85 sự kiện.

Ngoài ra, các bộ, ngành và tổ chức Trung ương cũng triển khai nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Hoạt động trọng tâm là Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 24/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm, kết hợp diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21-24/11, nhiều không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Đáng chú ý, hơn 80 hoạt động trong chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có chính sách miễn phí hoặc giảm giá vé tham quan, trải nghiệm. Hệ thống Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã ghi nhận 81 hoạt động áp dụng chính sách này. Các địa phương chủ động quyết định mức miễn, giảm phù hợp với điều kiện thực tế; có nơi giảm một phần giá vé, có nơi miễn phí hoàn toàn.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình được tổ chức tại không gian công cộng, mở cửa miễn phí để người dân tham gia.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18-24/11, trong đó các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22-24/11. Hoạt động chiếu phim lưu động cũng được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Các hoạt động năm đầu tiên được tổ chức với mục tiêu đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống cộng đồng, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.