Khi Toyota giới thiệu FJ Cruiser vào năm 2007, mẫu SUV này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế vuông vức, mang nhiều nét hoài cổ. Tuy nhiên, ít người biết rằng cả kiểu dáng lẫn tên gọi FJ đều có liên hệ trực tiếp với lịch sử phát triển dòng Land Cruiser.

FJ Cruiser ban đầu xuất hiện dưới dạng concept tại triển lãm ô tô năm 2003, trong giai đoạn nhiều hãng xe đưa phong cách thiết kế cổ điển trở lại. Mẫu xe được phát triển dựa trên cảm hứng từ Land Cruiser J40, dòng xe được Toyota sản xuất trong giai đoạn năm 1960-2001. Trong đó, FJ40 là phiên bản nổi tiếng nhất, với ký hiệu F bắt nguồn từ động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng thuộc dòng F-series, từng được trang bị trên các mẫu xe dành cho thị trường Mỹ.

Ý nghĩa lịch sử phía sau hai chữ FJ trên Toyota Land Cruiser FJ

Trong khi đó, chữ J lại có 1 câu chuyện khác. Theo thông tin từ trang CarScoops, ký hiệu này bắt nguồn từ Jeep, liên quan đến quá trình hình thành Land Cruiser trong thời kỳ Thế chiến II. Khi quân đội Nhật Bản tiến vào Philippines, họ phát hiện một chiếc Willys Jeep hoặc Ford GPW bị quân đội Mỹ bỏ lại. Những chiếc xe này đã gây chú ý và góp phần thúc đẩy Toyota phát triển một mẫu xe địa hình phục vụ mục đích quân sự. Đến năm 1951, chiếc Toyota BJ Land Cruiser đầu tiên ra đời.

Hơn nửa thế kỷ sau, các nhà thiết kế Toyota tiếp tục khai thác những đường nét đặc trưng của FJ40 để tạo nên chiếc FJ Cruiser. Mẫu xe này sở hữu kính chắn gió gần như dựng đứng, nóc sơn trắng, phần đầu gợi nhớ mẫu Land Cruiser cổ điển và cửa sau mở ngược. Thiết kế không có cột B giúp khoang hành khách trông thoáng hơn, đồng thời tạo nên diện mạo khác biệt.

Dù mang dáng vẻ của một mẫu xe địa hình cổ điển, FJ Cruiser vẫn sử dụng chung nền tảng khung gầm rời với Land Cruiser Prado J120 và Lexus GX 470. Xe được trang bị động cơ V6 dung tích 4.0L. Ở phiên bản ra mắt năm 2007, động cơ này có công suất 239 mã lực, trước khi được nâng lên 260 mã lực vào năm 2014.

FJ Cruiser vẫn sử dụng chung nền tảng khung gầm rời với Land Cruiser Prado J120

Toyota đã ngừng bán FJ Cruiser tại Mỹ từ năm 2014, nhưng mẫu xe này vẫn tiếp tục được phân phối ở một số thị trường khác đến năm 2022. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi giá xe mới tăng cao, FJ Cruiser cũng trở thành mẫu xe được giới chơi xe săn tìm. Giá xe cũ tại một số thị trường từng tăng hơn gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021.

Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên FJ một lần nữa được Toyota nhắc đến với mẫu Land Cruiser FJ. Xe ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, từ ý tưởng xe điện ban đầu, phiên bản thương mại đã chuyển sang sử dụng động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, Toyota đưa ra cách giải thích mới cho 2 chữ FJ, với ý nghĩa "Freedom & Joy" (Tạm dịch là Tự do và niềm vui). Đây là cách diễn giải của hãng dành cho mẫu xe mới, khác với nguồn gốc lịch sử gắn liền với dòng động cơ F-series và Land Cruiser.

Toyota đưa ra cách giải thích mới cho 2 chữ FJ

Land Cruiser FJ có thiết kế thân xe vuông vức, khoảng sáng gầm lớn và nhiều chi tiết ốp nhựa đen quanh thân. Toyota giới thiệu 2 kiểu thiết kế phần đầu xe, gồm phiên bản sử dụng đèn pha tròn mang phong cách cổ điển và phiên bản có đèn pha hình chữ nhật kết hợp đèn ban ngày dạng chữ C. Cách tiếp cận này cũng tương tự Land Cruiser 250, mẫu xe có 2 phong cách thiết kế đầu xe khác nhau.

Bên dưới ngoại hình mới là nền tảng khung gầm rời IMV, cũng được sử dụng trên cả Toyota Hilux thế hệ mới. Xe trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7L, công suất 161 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Dù mang tên Land Cruiser, mẫu FJ mới không được Toyota phân phối tại Bắc Mỹ, châu Âu hay Australia. Xe được sản xuất tại Thái Lan, hướng đến các thị trường châu Á, Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông.

Nguồn: Carscoops