Ý nghĩa diễn đàn 'Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới'

Hơn 100.000 người Việt Nam tử vong mỗi năm do thuốc lá

Theo Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, trong đó có nhiều chất gây ung thư. Nicotine có khả năng gây nghiện mạnh, khiến người hút khó từ bỏ, ngay cả khi đã nhận thức rõ tác hại đối với sức khỏe.

Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành cao nhất thế giới, với tỷ lệ 41,1%. Mỗi năm, hơn 100.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, cao gấp hơn 10 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính tương đương ít nhất 2% GDP.

Đáng chú ý, tỷ lệ hút thuốc ở nhóm 18-24 tuổi tại Việt Nam lên tới 32,6%, theo tài liệu của Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về ngăn chặn nguy cơ người trẻ bắt đầu hút thuốc, lệ thuộc nicotine và đối mặt với những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe.

Trước thực trạng trên, Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam đề xuất bổ sung các giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá trong quá trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026.

Pano Học sinh nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử treo trước cổng trường THPT Lê Viết Thuật.

Trong đó, Hội kiến nghị cấm bán, cung cấp, mua hộ thuốc lá cho người sinh từ ngày 1/1/2010 trở đi, kể cả khi họ đủ 18 tuổi; đồng thời đề xuất xem xét cấm sử dụng thuốc lá đối với công dân Việt Nam sinh từ năm 2010 trở đi.

Trang bị kỹ năng giúp học sinh tự bảo vệ mình

Ngày 27/10, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” tại Trường THPT Lê Viết Thuật.

Đây là năm thứ ba, ngành giáo dục Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới cho học sinh.

Trước đó, chương trình đã được tổ chức vào các năm 2023 và 2025, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các đơn vị đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ học sinh trước những nguy cơ từ các chất gây nghiện mới.

Trường THPT Lê Viết Thuật - nơi tổ chức diễn đàn.

Tại diễn đàn năm nay, các diễn giả sẽ cùng học sinh nhận diện nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; phân tích tâm lý tò mò, áp lực đồng trang lứa và những ngộ nhận về mức độ an toàn của sản phẩm pod/vape. Chương trình cũng cảnh báo nguy cơ các chất cấm bị ngụy trang trong tinh dầu, thuốc lá điện tử và những sản phẩm khác, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần của người trẻ.

Thông qua các câu hỏi giao lưu và tình huống thực tế, học sinh được trao đổi về cách từ chối khi bị bạn bè rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử, cách hỗ trợ bạn có dấu hiệu lệ thuộc và kỹ năng báo tin khi phát hiện hành vi lôi kéo học sinh sử dụng chất cấm.

Đại diện nhà trường và lực lượng công an sẽ chia sẻ giải pháp phối hợp quản lý, giáo dục học sinh, bảo đảm an toàn trong và ngoài trường học; đồng thời giải đáp những băn khoăn về việc tiếp nhận thông tin, xử lý các điểm bán và hành vi dụ dỗ học sinh sử dụng sản phẩm chứa chất cấm.

Diễn đàn Điều em muốn nói với chủ đề "Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới" do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức năm 2025.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn tạo không gian để học sinh bày tỏ quan điểm, chia sẻ những vấn đề thực tế và đề xuất sáng kiến phòng ngừa thuốc lá điện tử, chất gây nghiện mới trong học đường. Qua đó, thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Chương trình năm nay sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An, lãnh đạo các trường học, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, lực lượng công an, nghệ sĩ cùng khoảng 1.000 học sinh. Diễn đàn được livestream trên Báo Tiền Phong điện tử và kết nối trực tuyến với các trường học trong tỉnh.