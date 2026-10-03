Ý nghĩa đặc biệt phía sau chiếc vòng cổ kim cương của Celine Dion

Hai tuần sau đêm mở màn chuỗi đêm diễn tại Paris, Celine Dion lần đầu chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt phía sau sân khấu, trong đó có món trang sức mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ.

Hôm 26/9, Celine Dion đăng tải một video trên Instagram, tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn đầu tiên, bao gồm cả hình ảnh hậu trường trước khi cô bước lên sân khấu. Nữ ca sĩ diện một trong hai bộ trang phục của Dior được lựa chọn cho đêm mở màn ngày 12/9, kết hợp cùng chiếc vòng cổ kim cương Boucheron nổi bật.

Celine Dion lần đầu chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt phía sau sân khấu.

Không chỉ gây chú ý bởi kích thước ấn tượng và độ lấp lánh, món trang sức còn khiến Celine Dion xúc động khi nhắc đến người chồng quá cố René Angélil.

“Đây là một chiếc vòng cổ của Boucheron. Nó thực sự đặc biệt bởi chồng tôi luôn sử dụng nước hoa Boucheron. Điều đó khiến tôi cảm thấy như René vẫn còn ở đây”, Celine Dion chia sẻ trong video.

Chiếc vòng cổ có tên The Address, được Boucheron lấy cảm hứng từ một thiết kế lưu trữ của thương hiệu, với hình dáng mô phỏng quảng trường Place Vendôme nổi tiếng tại Paris.

Thiết kế được tạo nên từ phần cổ áo có cấu trúc với những viên kim cương cắt tròn và cắt emerald, tạo hiệu ứng như một dải ruy băng uốn lượn trước khi mở ra thành mặt dây chuyền hình bát giác cỡ lớn. Một đường sơn mài đen chạy xuyên suốt thiết kế, tạo sự tương phản với những viên đá màu trắng sáng.

Phần mặt dây chuyền được cấu thành từ những hình bát giác đồng tâm, kết hợp kim cương cắt emerald và kim cương cắt tròn. Nổi bật nhất là viên kim cương cắt emerald nặng 10,01 carat được đặt ở vị trí trung tâm. Theo thông tin từ Boucheron, chiếc vòng cổ được công bố vào tháng 1 và cần tới 1.107 giờ chế tác để hoàn thiện.

Câu chuyện phía sau món trang sức càng trở nên đặc biệt khi Celine Dion đã có mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ với René Angélil. Nữ ca sĩ gặp người chồng tương lai lần đầu khi mới 12 tuổi và bắt đầu hẹn hò ở tuổi 19. Sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng, René Angélil qua đời vào tháng 1/2016, hưởng thọ 73 tuổi.

Celine Dion đã có mối quan hệ kéo dài nhiều thập kỷ với René Angélil.

Trong khi đó, Celine Dion cũng trải qua một hành trình sức khỏe đầy thử thách trong những năm gần đây. Nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng vào năm 2022, sau khoảng 5 năm đối mặt với những vấn đề sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng biểu diễn.

Chính vì vậy, sự trở lại sân khấu của Celine Dion tại Paris mang ý nghĩa đặc biệt đối với người hâm mộ. Đêm diễn không chỉ đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của nữ ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng mà còn trở thành dịp để cô xuất hiện trong loạt thiết kế thời trang cao cấp, kết hợp cùng những món trang sức xa xỉ.

Celine Dion cũng trải qua một hành trình sức khỏe đầy thử thách trong những năm gần đây.

Giữa ánh đèn sân khấu Paris, chiếc vòng cổ Boucheron không đơn thuần hoàn thiện vẻ ngoài lộng lẫy của Celine Dion. Với nữ ca sĩ, món trang sức còn mang theo ký ức về René Angélil - người mà cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện qua những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống.