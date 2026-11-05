Ý nghĩa đặc biệt của vương miện và quyền trượng Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương.

Hoa sen là hình tượng gần gũi với văn hóa Việt Nam, gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ. Ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong chỉnh thể thống nhất, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Lấy hình tượng hoa sen vươn mình đón ánh dương làm nguồn cảm hứng chủ đạo, vương miện khắc họa hành trình của vẻ đẹp không ngừng vươn lên để chạm đến những giá trị sâu xa hơn chính mình. Bởi ánh sáng chỉ thực sự có ý nghĩa khi không dừng lại ở sự tỏa rạng, mà còn có thể đánh thức những tiềm năng, khơi nguồn cảm hứng và soi đường cho những điều tốt đẹp nảy nở.

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Những viên ngọc trai và đá quý được kết nối thành một chỉnh thể, tựa giá trị riêng biệt cùng cộng hưởng để tạo nên sức mạnh chung. Mỗi viên ngọc là dấu ấn độc bản, mỗi liên kết là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng hướng đến điều tốt đẹp.

Từ đó, vương miện gửi gắm triết lý rằng sự rực rỡ đích thực không chỉ đến từ hào quang của một cá nhân, mà còn được bồi đắp bởi khả năng kết nối, sẻ chia và cống hiến.

Hình tượng nhật quang vươn tỏa giữa những cánh sen còn gợi mở bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đó không phải những vẻ đẹp tồn tại riêng rẽ, mà là những nguồn lực nâng đỡ lẫn nhau, giúp người phụ nữ hoàn thiện bản thân, gìn giữ bản sắc và tạo nên ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng.

Ngọc Liên Diệu Nhật vì thế không đơn thuần là biểu tượng của vinh quang, mà còn là lời gửi gắm về một vẻ đẹp có chiều sâu: Biết tỏa sáng mà không đánh mất cốt cách, biết vươn cao mà vẫn hướng về cội nguồn, và biết biến ánh sáng của riêng mình thành nguồn cảm hứng cho mọi người.

Khung vương miện được chế tác bằng hợp kim, mạ vàng trắng cao cấp, đính kết 2960 viên đá quý với 23 viên trân châu tròn, 59 viên trân châu hình giọt nước, được chế tác trong 1.320 giờ.

Nếu vương miện ghi nhận danh hiệu cao nhất của cuộc thi thì quyền trượng nhấn mạnh bản lĩnh và trách nhiệm của người được lựa chọn. Hai biểu tượng cùng chuyển tải mong muốn của Ban Tổ chức về hình ảnh một hoa hậu có năng lực, ý thức và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Cùng với vương miện và quyền trượng, thiết kế hoa đăng quang cũng được giới thiệu. Bó hoa là một phần của nghi thức tôn vinh tân Hoa hậu và các Á hậu, được lựa chọn để hài hòa với ý tưởng mỹ thuật của đêm chung kết. Đây đồng thời là lời chúc mừng dành cho các thí sinh đoạt danh hiệu.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Danh vọng, Đồi Rồng, Hải Phòng tối 7/11 với quy mô 7.000 khán giả.