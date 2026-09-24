Ý nghĩa chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Từ dấu ấn lịch sử đến hành trình 68 năm thực hành theo Bác”

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc… cùng Nhân dân trên địa bàn.

Trước khi bắt đầu chương trình, Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu phường Lào Cai dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, Đoàn xin nguyện một lòng đi theo con đường mà dân tộc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; ra sức học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách cao đẹp của Người; tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai – Nguyễn Quốc Huy dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình sinh hoạt chính trị, tư tưởng “Từ dấu ấn lịch sử đến hành trình 68 năm thực hành theo Bác” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai – Nguyễn Quốc Huy phát biểu ôn lại kỷ niệm cách đây 68 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai.

Trong chuyến thăm ấy, Người để lại những lời căn dặn sâu sắc về đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới; giữ vững an ninh biên giới và xây dựng Đảng, rèn luyện cán bộ. Đó là những chỉ dẫn giản dị mà sâu sắc, hướng tới mục tiêu xuyên suốt: Xây dựng quê hương và đem lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai – Nguyễn Quốc Huy phát biểu ôn lại kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

68 năm đã đi qua, lời Bác căn dặn vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần và “kim chỉ nam” soi đường cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Lào Cai vượt qua khó khăn, kiên cường bảo vệ biên cương, chung sức dựng xây quê hương và kiến tạo, dựng xây một Lào Cai hiện đại, năng động, xanh, văn minh và hạnh phúc.

Sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Lào Cai luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức dựng xây quê hương. Thực hiện Chỉ thị 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân phường Lào Cai chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực”; đo đếm kết quả bằng sản phẩm cụ thể, lấy sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu và thước đo cao nhất.

Phường Lào Cai vinh dự và tự hào khi được lựa chọn là địa bàn đô thị duy nhất thí điểm xây dựng mô hình “Phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026 - 2030.

Lắng đọng tiết mục văn nghệ về Bác Hồ kính yêu.

Để hiện thực hóa lời Bác Hồ dạy trên mảnh đất biên cương, địa phương tiếp tục nêu cao trách nhiệm nêu gương, kỷ cương, kỷ luật của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; thực hiện “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; khắc phục đùn đẩy, né tránh, sợ sai; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2026; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, sáng – xanh – sạch – đẹp; phát triển văn hóa – xã hội, an sinh xã hội; giữ vững an ninh, trật tự, chủ quyền biên giới. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy đời sống và hạnh phúc của Nhân dân làm trung tâm.

* Nhân dịp này, Đảng ủy phường Lào Cai tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Trao giải Nhất cho các thí sinh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Hội thi, đa số thí sinh có sự chuẩn bị nghiêm túc, nắm vững những kiến thức cơ bản về Điều lệ Đảng, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ. Đặc biệt, ở phần câu hỏi mở, nhiều thí sinh có bài làm tốt, thể hiện khả năng liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề cụ thể trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trao giải Nhì cho các thí sinh.

Trao giải Ba cho các thí sinh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 23 giải Khuyến khích, 21 giải chuyên đề cho các thí sinh ở 2 bảng thi (bảng thi dành cho các bí thư chi bộ tổ dân phố và bảng thi dành cho các bí thư chi bộ cơ quan, đơn vị)