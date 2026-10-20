Ý nghĩa chương trình 'Bát cháo nghĩa tình' trong Ngày Phụ nữ Việt Nam

Sáng 20/10, Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên (Đà Nẵng) phối hợp với Phân trại tạm giam Điện Bàn (điểm Duy Xuyên) tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao tặng hơn 150 suất cháo miễn phí đến người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên.

Hội viên phụ nữ Công an xã Duy Xuyên và tuổi trẻ Phân trại tạm giam Điện Bàn phát cháo cho bệnh nhân.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Những bát cháo nóng hổi tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần động viên người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Công an trong các hoạt động vì cộng đồng. Thông qua hoạt động, Phân trại tạm giam Điện Bàn và Chi hội Phụ nữ Công an xã Duy Xuyên tiếp tục phát huy hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ; chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và giàu ý nghĩa.