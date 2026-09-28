Ý mạnh tay chi 3,7 tỷ euro mua hai siêu khu trục hạm

Hải quân Ý đã thông báo về đơn đặt hàng phát triển và đóng 2 tàu khu trục DDX thế hệ mới, được trang bị 80 bệ phóng tên lửa. Thỏa thuận này trị giá 3,7 tỷ euro, bao gồm cả các điều khoản tùy chọn trị giá 1,3 tỷ euro.

Tổ chức hợp tác vũ khí liên chính phủ châu Âu (OCCAR) thay mặt chính phủ Ý đã trao hợp đồng cho Orizzonte Sistemi Navali (OSN) - một liên doanh giữa Tập đoàn Fincantieri (51%) và Leonardo (49%).

Các tàu khu trục mới sẽ có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, tức là chúng sẽ có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh.

Để đạt được mục tiêu này, 2 tàu sẽ được trang bị radar băng tần S hiện đại với ăng ten mảng pha quét chủ động, hệ thống điều khiển SADOC 5 C5I và nhiều loại vũ khí của Tập đoàn MBDA.

Những cải tiến khác bao gồm hệ thống ổn định mới với khả năng điều khiển, thuật toán tiên tiến để tính toán cân bằng, đi kèm mức độ số hóa cao hơn nhiều so với lớp Horizon tiền nhiệm.

Nhìn chung, tàu khu trục DDX sẽ dài 180 mét, có lượng choán nước đầy tải 13.500 tấn, tầm hoạt động 4.000 hải lý, tương đương khoảng 7.400 km, và thủy thủ đoàn gồm 251 người.

Chiếc đầu tiên và thứ hai dự kiến ​​sẽ được bàn giao lần lượt vào năm 2033 và 2035, thay thế các tàu lớp Horizon, mà Hải quân Ý phân loại là tàu khu trục phòng không hạm đội.

Theo thông tin có sẵn từ các nguồn mở, trên tàu khu trục DDX sẽ bao gồm 48 bệ phóng Sylver A50. Chúng được thiết kế cho các tên lửa phòng không thuộc dòng Aster, bao gồm cả Aster 30 B1NT hiện đại nhất.

Khả năng tấn công dự kiến ​​sẽ bao gồm 16 ống phóng Sylver A70 dành cho tên lửa hành trình MdCN và 2 bệ phóng cho 4 tên lửa chống hạm Teseo Mk2/E .

Đồng thời chiếc khu trục hạm hạng nặng nhiều khả năng sẽ có cấu hình cuối cùng rất khác biệt, bởi vì loại tên lửa hành trình đối đất MdCN này hiện chỉ đang được sử dụng trong biên chế Hải quân Pháp.

Hồi năm 2020, người Ý đã thảo luận về khả năng mua hai tàu khu trục , được cho là nền tảng của hạm đội. Vào thời điểm đó, họ cho rằng với điều kiện tài chính ổn định, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028, tuy vậy thời hạn hiện đã được đẩy về phía sau tới 5 năm.

Nếu tin vào các thông số kỹ thuật do Fincantieri cung cấp, khu trục hạm DDX sẽ có lượng giãn nước lớn hơn so với các tàu tuần dương tên lửa Atlant thuộc Dự án 1164 của Hải quân Nga, trong đó có tàu Moskva đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine đánh chìm năm 2022.

Tuy nhiên lớp khu trục hạm này sẽ ngắn hơn một chút (180 m so với 186 m) và có thủy thủ đoàn ít hơn (251 so với 485 người) nhờ mức độ tự động hóa rất cao.

DDX của Hải quân Ý sẽ lớn hơn các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, vốn có lượng giãn nước trung bình 9.700 tấn và chiều dài 155 m. Tuy nhiên tàu của Mỹ lại sở hữu vũ khí mạnh hơn với hơn 90 ống phóng tên lửa đa năng Mk 41.