Y học cổ truyền trong hành trình chăm sóc sức khỏe hiện đại

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa.

Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa, chị Trần Thị Thu Huệ (sinh năm 1983, ở phường Hạc Thành) đang điều trị chứng đau cổ vai gáy, đau đầu, tê bì chân tay. Sau 8 ngày được châm cứu, tập vận động và điều trị bằng sóng ngắn kết hợp phục hồi chức năng, các triệu chứng đã thuyên giảm. Chị Huệ chia sẻ: “Tôi bị đau vai gáy từ lâu, mỗi khi thời tiết thay đổi lại càng khó chịu. Tình trạng đau đầu, tê bì chân tay cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ. Được tư vấn, tôi lựa chọn điều trị bằng y học cổ truyền. Sau những ngày châm cứu, xoa bóp kết hợp tập luyện, sức khỏe đã cải thiện rõ rệt”.

Cũng lựa chọn điều trị tại đây, bà Lê Thị Minh, ở phường Hạc Thành, bị đứt bán phần cơ gân trên vai, cho biết: “Tôi đã từng điều trị ở nhiều nơi nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Khi chuyển sang phương pháp kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, sau 10 ngày, khả năng vận động của cánh tay đã cải thiện, các cử động trở nên dễ dàng hơn”.

Những trường hợp trên cho thấy y học cổ truyền đang được nhiều người quan tâm, nhất là trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đau mạn tính và phục hồi chức năng. Đáng chú ý, đối tượng tìm đến phương pháp này không chỉ có người cao tuổi mà ngày càng có thêm người trẻ.

Bác sĩ CKII Lê Thị Hoa, Trưởng Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa, cho biết: “Các bệnh thường gặp tại khoa là cơ xương khớp mạn tính, liệt do tai biến mạch máu não, đau thần kinh tọa, đau cổ vai tay, mất ngủ... Một số bệnh có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Vì vậy, bên cạnh điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng, các y, bác sĩ còn tư vấn cho người bệnh về dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập và cách phòng bệnh, hạn chế nguy cơ tái phát, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giúp người bệnh chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe lâu dài”.

Tính đến ngày 6/11/2026, Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa đã tiếp nhận 8.708 lượt người đến khám, điều trị nội trú cho 7.594 bệnh nhân, tăng 200 bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2025. Đáp ứng nhu cầu của người bệnh, bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị, từng bước hiện đại hóa hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Nhiều thiết bị được đưa vào sử dụng như máy điện châm, máy xông hơi thuốc, laser nội mạch, hệ thống oxy cao áp, thiết bị điều trị sóng ngắn và máy tập vận động. Cùng với đó, các phương pháp đặc trưng như điện châm, thủy châm, xoa bóp, cấy chỉ, cứu ngải, giác hơi, hào châm, ngâm thuốc bộ phận... tiếp tục được ứng dụng. Hệ thống bào chế và máy sắc thuốc tự động cũng được đầu tư, phục vụ điều trị và sử dụng thuốc cho người bệnh.

Không chỉ tại bệnh viện chuyên ngành, y học cổ truyền còn được ứng dụng tại nhiều bệnh viện đa khoa trên địa bàn tỉnh. Tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các phương pháp điện châm, thủy châm, xoa bóp, chiếu đèn hồng ngoại được kết hợp linh hoạt với sử dụng thuốc y học cổ truyền trong điều trị. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Khoa Y học cổ truyền, cho biết, việc phối hợp phù hợp các phương pháp Đông - Tây y giúp nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi chức năng. Năm 2025, khoa điều trị nội trú có 605 bệnh nhân; đến ngày 6/11/2026, con số này tăng lên 746 bệnh nhân.

Hiện nay, toàn tỉnh có 48/59 bệnh viện có khoa Y học cổ truyền hoặc Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, gồm 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 100% bệnh viện tuyến huyện (cũ) và 16 bệnh viện tư nhân; cùng với đó là 595 phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân. Mạng lưới này tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền thuận lợi hơn.

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, ngành y tế đang chú trọng củng cố mạng lưới, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn và phát huy hiệu quả kết hợp Đông - Tây y. Đây cũng là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện định hướng tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030 và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền, kết hợp chặt chẽ với y học hiện đại trong phòng bệnh, khám và chữa bệnh. Kế thừa tinh hoa truyền thống, ứng dụng tiến bộ khoa học và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn sẽ là nền tảng để y học cổ truyền tiếp tục khẳng định vị trí, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.